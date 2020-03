Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Sonntagmittag kam es in der Döberitzer Straße in Falkensee zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger VW-Fahrer war auf der Döberitzer Straße Richtung Süden unterwegs. Als er auf dieHeckmannstraße abbiegen wollte, musste er anhalten um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Dies bemerkte ein 91-Jähriger Daimler-Fahrer, der gerade aus der Rotkehlchenstraße abbog, zu spät und fuhr auf den VW auf. Bei dem Aufprall wurde der 32-jährige leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Daimler blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.