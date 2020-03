Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Bei älteren Menschen in Brandenburg wachsen die Sorgen angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus. "Insbesondere für uns Ältere kann eine Infektion sehr ernste Folgen haben", sagte am Montag Wolfgang Puschmann, Vorsitzender des Landesseniorenrats, im Gespräch mit MOZ.de.

"Eine große Verunsicherung ist sowieso schon da. Jetzt kommen die festgestellten Fälle immer näher, auch in Brandenburg. Und es gibt keine Impfung und keine Medikamente gegen diesen neuartigen Virus." Natürlich richte sich der Blick vieler Senioren auch nach Italien, ergänzte Puschmann. "Die dortigen Zahlen über Todesfälle stimmen uns sehr nachdenklich."

Am Umgang der Politik in Deutschland mit dieser besonderen Bedrohung für Senioren hat der 80-Jährige bislang nichts auszusetzen. "Ich glaube, es wird gut für uns gesorgt." Das A und O sei jetzt ohnehin für Menschen jeden Alters die Hygiene. Das Plädoyer, Großveranstaltungen abzusagen, sei zu begrüßen. Ob die diesjährige Mitgliederversammlung des Landesseniorenrats am 26. März wie geplant stattfinde, sei noch offen.

Treffen im kleineren Kreis wie etwa Senioren-Tanztees gebe es im Land nach wie vor. "Zum Einkaufen müssen wir ja auch raus. Es ist wichtig, dass man die eigenen vier Wände mal verlässt."

An die handelnden Politiker auf Bundes- und Landesebene hat Wolfgang Puschmann zwei Bitten: "Tun Sie alles dafür, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet!" Und: "Sollte sich die Lage verschärfen, läuten Sie bitte sofort die Alarmglocken und sagen Sie uns, was wir tun sollen!" Das Wissen, gut informiert zu werden, schaffe ein Gefühl der Sicherheit, betonte der Vorsitzende des Landesseniorenrats.