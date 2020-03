BRAWO

Brandenburg an der Havel Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Samstagnachmittag in einem Spielcasino im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken.

Gegen 14.45 Uhr hatte ein anscheinend stark alkoholisierter Mann das Spielcasino betreten und Ausschau nach einem Bekannten gehalten. Dabei soll der 39-Jährige ihn beleidigt habenund eine Mitarbeiterin mit vulgären Ausdrücken beschimpft haben. Als zwei Gästeihr zur Hilfe kommen wollten, soll der Mann beide ins Geschlagen haben, was offenbar dazu führte, dass einer der beiden Gäste ihm einen Einkaufsbeutel von der Schulter riss und dabei den Mann verletzte. Auch die beiden Helfer wurden durch die Schläge im Gesicht verletzt.

Alle drei Männer mussten von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen aufgenommen. Nun er mittelt die Kriminalpolizei nach den Hintergründen.