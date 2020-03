Markus Kluge

Lindow In Lindow ist eine betrunkene Frau am Sonntag offenbar Opfer eines Verkehrsunfalls geworden. Die 53-Jährige war gegen 2.30 Uhr auf der Neuen Straße auf der Fahrbahn gelaufen und dort verletzt worden. Laut ihrer Schilderung gegenüber der Polizei war sie von Auto angefahren worden. Die 53-Jährige sagte zudem, dass ihr zwei Männer aufgeholfen hätten. Die Polizeibeamten konnten keine Zeugen mehr vor Ort feststellen. Wer hat also diesen Verkehrsunfall in der Neuen Straße gesehen oder kann Angaben zu dem unbekannten Pkw machen? Wer hat der 53-Jährigen aufgeholfen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Rufnummer 03391 3540.