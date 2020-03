Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) An der Rheinsberger Königstraße sind am Sonntag gegen 3.30 Uhr eine 34-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 31 und 37 Jahren von einer Gruppe unbekannter Männer angesprochen worden. Es kam zu einem Streit, bei dem der 37-Jährige gebissen und geschubst wurde. Der verletzte Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 31-Jährige wurde geschlagen und ebenfalls leicht verletzt. Als die Angegriffenen die Polizei riefen, ließen die unbekannten Männer von ihnen ab und flüchteten. Strafanzeigen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.