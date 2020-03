Anette Lang

Mittelmark/Stahnsdorf Anlässlich der Brandenburgischen Frauenwoche lädt die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH am 14. März von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr Frauen und junge Damen ab der 9. Klasse zu einer Spezialausgabe ihres "Schnuppertages Busfahren für Frauen" auf den Betriebshof in Stahnsdorf ein.Sie bietet ihren Gästen die Möglichkeit zur persönlichen Testfahrt per Fahrschulbus und, abgerundet durch eine Betriebsführung, einen umfassenden Einblick in die Praxis und moderne Technik des landkreiseigenen Nahverkehrsunternehmens. Für den speziellen Wohlfühl-Rahmen des Events sorgt das Team der Bad Belziger SteinTherme.Die Wellness-Expertinnen der Therme präsentiert Angebote rund um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Mit dem Spa-Menü 2020 im Gepäck und wohltuenden Hand- und Nackenmassagen möchten sie die Besucherinnen dazu inspirieren, den Alltag für einen Moment zu vergessen.Bei einem anschließenden kleinen Imbiss lässt es sich gemütlich über das Erlebte plauschen und vielleicht nutzt die Eine oder Andere auch die Möglichkeit, sich über die berufliche Perspektive als Azubi oder Quereinsteigerin bei regiobus zu informieren."Als größtes Nahverkehrsunternehmen des Landes Brandenburg wollen wir gerade auch Frauen zeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten sie bei uns haben. Mit unseren gezielten Aktionen konnten wir bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich für den Quereinstieg als Fahrerin begeistern. Das setzen wir gern fort und freuen uns auf die Gespräche mit unseren Gästen", so der regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig.Wer teilnehmen möchte, sollte sich schnell per Mail unter personal@regiobus.pm anmelden. Die Platzanzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 11. März.