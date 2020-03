Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten haben am Samstagabend nach einem Zeugenhinweis den 19-Jährigen sowie zwei Mädchen im Alter von 15 Jahren und eine 17-Jährige kontrolliert, die sich an der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Schule aufgehalten haben.Die Mädchen waren allesamt angetrunken und hatten einen Alkoholpegel von 0,67 Promille, 0,77 Promille und 0,79 Promille. Den Alkohol sollen sie von dem 19-Jährigen bekommen haben. Bei ihm wurde unter anderem ein szenetypisches Tütchen mit weißem Pulver gefunden, wobei es sich um Drogen handeln könnte. Das Tütchen wurde sichergestellt. Die Mädchen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.