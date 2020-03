Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Die Auswirkungen der Corona-Krise bekommt nun auch die Ruppiner Sportlandschaft zu spüren. Im Speziellen der Fußballkreis Prignitz/Ruppin. Denn wie Fußballkreis-Chef Mike Schläger am Montag auf Nachfrage erklärte, müssen sowohl auf Senioren- als auch Juniorenebene für das kommende Wochenende angesetzte Spiele abgesagt werden, sind es bereits oder werden es höchstwahrscheinlich noch.

Drei Vereine betroffen

"Wir sind dazu gezwungen, denn die in Neustadt ausgesprochene Quarantäne gibt diesbezüglich den Verhaltenskorridor vor", so Schläger. Noch bis Dienstag, 17. März, sind Schüler, Lehrer und Familienangehörige aus Vorsorge gegen das Coronavirus in häuslicher Quarantäne. "Durch diese Anordnung sind auch Mannschaften und Spiele im FK Prignitz/Ruppin betroffen. Speziell auf den Fußballkreis bezogen betrifft dies die Vereine Schwarz-Rot Neustadt, SG Sieversdorf und auch den FC Wusterhausen. Daher sind bereits die meisten Partien mit Beteiligung dieser beiden Vereine abgesagt worden." Auf Kreisebene erfolgte dies mit rigider Hand, doch der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) will im Einzelfall prüfen lassen, welche Mannschaft in welcher Form von der Quarantäne betroffen ist. Eine voreilige Absage soll vermieden werden.

In der Schwebe ist jedoch, ob die Neustädter Landesliga-Partie am Sonnabend gegen den FC Schwedt stattfindet. Laut Karina Legde, Teambetreuerin der Schwarz-Roten, gehören zwei Spieler dem Kreis der Vorsorge-Quarantäne an. "Wir wollen das Spiel gerne austragen, müssen aber die weitere Entwicklung abwarten", fügte sie hinzu.

Im Nachwuchsbereich sind alle Begegnungen mit Neustädter Beteiligung (siehe Übersicht) bereits abgesagt worden.

Bei der SG Sieversdorf glühen derzeit ebenso die Drähte. Allen voran Vereinschef Thomas Leitert muss fortwährend prüfen, dass sein Akku geladen ist. "Ich muss zahlreiche Telefonate führen, um herauszufinden, wer mit wem Kontakt hatte. Wir wollen hier keine Panik schieben, aber durchaus umsichtig agieren", so Leitert. Auch Partien mit Sieversdorfer Beteiligung für das kommende Wochenende sind bis auf eine Ausnahme allesamt abgesagt. "Es steht noch im Raum, ob das Spiel der zweiten Männermannschaft in der 1. Kreisklasse Süd beim RSV Maulwürfe Neuruppin stattfinden kann. Das ist unser Wunsch, wir müssen aber erst einmal alles prüfen", erklärte Leitert. Die Spieler der Reserve befinden sich wohl bis auf eine Ausnahme nicht in Quarantäne. Anders ist es bei einigen Spielern der ersten Männermannschaft, beim Frauenteam und bei den Junioren. Leitert: "Wir haben vorsorglich jeglichen Trainingsbetrieb im Nachwuchsbereich eingestellt. Auch die Frauen trainieren nicht." Deren Landesliga-Partie daheim gegen Stahl Brandenburg soll abgesetzt werden. "Bei den Männern bleibt es beim geregelten Trainingsbetrieb, mit der Maßgabe, dass alle Spieler, die sich in Quarantäne befinden, zuhause bleiben müssen", sagte Leitert.

Der dritte Verein ist der FC Wusterhausen. Laut Jugendleiter Christoph Lemm kann die Kreispokalpartie der C-Junioren am Sonntag gegen Wittenberge nicht stattfinden, "da wir keine spielfähige Mannschaft zusammen bekommen". Laut Lemm gehen viele Spieler aus dieser Mannschaft auf die Prinz-von-Homburg-Schule in Neustadt, die geschlossen bis einschließlich 17. März geschlossen worden ist. Lemm: "Wir stehen mit Wittenberge in Kontakt, um einen Ersatztermin zu finden." Aktuell könne er noch nicht sagen, ob im Zuge der Quarantäne noch weitere Juniorenspiele des FCW abgesagt werden müssen.