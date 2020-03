Tilman Trebs, Burkhard Keeve

Hohen Neuendorf (MOZ) Zwei Tage nach dem Einsturz eines Wohnhauses an der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf mit zwei Todesopfern und vier Verletzten ist die Ursache des Unglücks weiterhin unklar. "Es gibt noch keine klaren Hinweise", sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Montag. Ein Mann schwebt noch in Lebensgefahr.

Die Leichen der beiden am Sonnabend verunglückten Menschen sollen am Dienstag obduziert werden. Dann soll auch die Identität eines etwa 40-jährigen Mannes geklärt werden, der tot in den Trümmern gefunden wurde. Die Spurensicherung gestaltet sich schwierig. Der Trümmerhaufen an der Karl-Marx-Straße wurde bislang nur bewacht – auch um mögliche Diebe fernzuhalten. "Wir sind noch auf der Suche nach einer Baufirma, die die Zeit und die Kompetenz hat, beim Abtragen des Schutts zu helfen", so Dörte Röhrs. Sie rechnet damit, dass die Kriminaltechniker am Mittwoch die Arbeit an der Unglücksstelle aufnehmen können.

Bislang gibt es für das Unglück nicht einmal eine halbwegs gesicherte Erklärung. "Es ist im Grunde nicht einmal bewiesen, dass das Haus explodiert ist", so Frau Röhrs. "Was wir wissen ist, dass Zeugen einen Knall gehört haben und das Haus teilweise eingestürzt ist." Die Ursache müsse nicht zwangsläufig eine Gasexplosion gewesen sein.

Unglück oder Straftat? Die Antwort auf die Frage ist nicht nur im Schutt zu suchen. Am Montag wurden Zeugengespräche fortgesetzt und weitere Zeugen gesucht, die die Ermittler auf die Spur führen könnten. An Spekulationen über mögliche Unglücksursachen oder Tatmotive beteiligte sich die Polizei am Montag nicht.

Die Stadtverwaltung war am Montag weiter damit beschäftigt, Unterkünfte für die durch Einsturz und Abriss ihres Hauses wohnungslos gewordenen Hohen Neuendorfer zu suchen. Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) rief am Montagmorgen im Rathaus alle Fachbereiche zusammen, um schnelle, unbürokratische Hilfe für die Betroffenen zu gewährleisten. "Die Wohnungssuche ist jetzt das Allerwichtigste", sagte Ariane Fäscher, Sprecherin der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf. Zwei Bewohner seien aktuell und bis auf Weiteres in einem Hotel untergebracht worden, drei weitere in der Familie und bei Freunden untergekommen.

"Wir sind dabei, den Wohnungsbestand der Stadt, der allerdings nicht sehr groß ist, zu überprüfen", so Frau Fäscher weiter. Die Stadt wolle auf jeden Fall bei der Wohnungssuche behilflich sein. Gesucht werden Ein- bis Zweizimmer-Wohnungen in Hohen Neundorf und Umgebung, die rund 50 Quadratmeter groß sein sollten und im Preisrahmen von 500 Euro warm liegen", teilte die Stadtverwaltung am Nachmittag mit.

Die Stadt hat für diese Angebote eine Mailadresse wohnraum@hohen-neuendorf.de eingerichtet. Die Stadt bittet um Verständnis, dass sie dabei nur im Fall des Interesses Kontakt aufnehmen wird. Der Bedarf besteht nur an dauerhaften Mietangeboten, nicht an Zimmern zur Untermiete oder Wohnungen auf Zeit.

In dem Unglückshaus lebten acht Bewohner, ein älteres Paar und sechs Einzelpersonen. Unter den Todesopfern ist eine 74-jährige Frau, ursprünglich hatte die Polizei von einer 60-Jährigen gesprochen. Ihr 77-jähriger Lebensgefährte wurde schwer verletzt. Die Katze des Paares hat das Unglück dagegen überlebt. "Sie lief den ganzen Tag verstört um das Haus herum", berichtete Frau Fäscher. Für das Tier sei ein Quartier gefunden worden.

Kontakt mit dem Hausbesitzer hat die Stadt bislang nicht. "Das Haus gilt noch als beschlagnahmter Tatort und ist damit Hoheitsgebiet der Polizei", sagte Ariane Fäscher.

Die Stadt hat mittlerweile ein Spendenkonto für die Opfer des Unglücks unter dem Kennwort "Hohen Neuendorf hilft" veröffentlicht. Bereits am Sonnabend war die Hilfsbereitschaft in der Stadt groß. Zu den ersten Spendern gehörte der Hohen Neuendorfer Kulturkreis. Bei einem Konzert mit der Gruppe "Die Railers" am Samstagabend im Rathaussaal wurden spontan 271,90 Euro gesammelt, teilte Dag Tjaden, Vorsitzender des Kulturkreises, mit.

Spendenkonto:

IBAN:

DE68 1605 0000 3704 0485 09

Kennwort:

"Hohen Neuendorf hilft"