MOZ

Basdorf (MOZ) In einem Wohn- und Geschäftshaus in Basdorf (Barnim) ist am Montag ein Mensch getötet worden. Über die näheren Umstände ist noch nichts bekannt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums In Frankfurt (Oder)ist das Opfer noch nicht identifiziert.

Gegen 12 Uhr hatte die Polizei in Bernau davon Kenntnis erhalten, dass in einer Wohnung in Basdorf eine tote Person aufgefunden worden war. Aufgrund der Aufnahmesituation in der Wohnung geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Am Einsatzort wurde der Zugang in den Neubau abgesperrt. Kriminalpolizei und Kriminaltechnik waren im Einsatz. Die Ermittlungen führt die Kripo der Direktion Ost. Das Gebäude liegt etwas abseits der viel befahrenen Bundesstraße 109. Der Zugang zu den Wohnungen war nicht möglich.

Eine Anwohnerrin wartete längere Zeit, um in ihre Wohnung zu kommen. Gründe für die Absperrung waren ihr nicht bekannt. Im vorderen Bereich des Hauses befindet sich im Erdgeschoss ein Trainingsstudio. Auch dem dortigen Personal war nichts Näheres über den Grund des Einsatzes bekannt.

Am Nachmittag waren Spürhunde im Einsatz. Ein Hubschraubert kreiste über dem Tatort. Nähere Angaben zu den Hintergründen der Tat wreden von der Polizei beziehungsweise Staatsanschaltschaft am Dienstag erwartet.