René Wernitz

Rathenow (MOZ) Erster Corona-Fall im Landkreis Havelland: Ein 77-jähriger Falkenseer, der sich vermutlich während eines Urlaubsaufenthalts in Österreich infiziert wurde, befindet sich mit seiner Ehefrau in häuslicher Isolation. Eine ebenso positiv getestete Havelländerin fällt aber in die Zuständigkeit der Berliner Gesundheitsbehörden, da sie in der Bundeshauptstadt bei ihrem Lebenspartner wohnt.

Derweil handelt es sich bei einer Corona infizierten Referendarin, wegen der zwei Schulklassen des Falkenseer Lise-Meitner-Gymnasiums unter Quarantäne gestellt wurden, auch um eine Berlinerin. So berichtete Dr. Anna Müller, havelländische Amtsärztin und Leiterin des Gesundheitsamts, am Montagnachmittag vor Journalisten in der Kreisstadt Rathenow.

Das Ergebnis des Corona-Tests bei der Referendarin lag am Sonntagabend vor. Die Frau hatte Anfang voriger Woche Unterricht in einer neunten und einer zehnten Klasse gegeben. Die etwa 50 Schüler beider Klassen müssen jetzt zuhause bleiben, zudem rund zehn Lehrkräfte. Alle sind zur Selbstbeobachtung verpflichtet. Das beinhaltet die Führung eines Tagebuchs und täglich zweimaliges Fiebermessen.

Im Gegensatz zur partiellen Maßnahme für das Gymnasium in Falkensee sind inzwischen alle Bildungseinrichtungen in Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) komplett geschlossen. Schüler, Geschwister und Eltern sind zu häuslicher Isolation angehalten, dort aber nicht behördlich verpflichtet. Das betrifft auch Familien aus dem havelländischen Amt Rhinow, die ihre Kinder in Neustadt/Dosse unterrichten lassen.

Erst nach sechs bis zehn Tagen sei das Virus überhaupt nachweisbar, so Dr. Müller. Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit, beträgt bis zu 14 Tage. In der Quarantäne zeigt sich, ob sich Symptome einstellen. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes fragen täglich per Telefon den Zustand ab.

Gegenwärtig werde der dafür zuständige havelländische Ermittlungsdienst personell aufgestockt, so Müller weiter. Dienstleistungen in anderen Bereichen ihres Amtes werden heruntergefahren, um Personal für die spezielle Aufgabe abstellen zu können. Auch die Zahl der aktuell vier Mitarbeiter am Hotline-Telefon soll sich vergrößern. Es gibt lange Wartezeiten unter 03385/5517119.

Gesundheitsdezernent Wolfgang Gall betonte in dem Zusammenhang, dass die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung (116 117) personell besser ausgestattet ist. Geht es darum, eine Handlungsempfehlung bei Corona-Verdacht zu erhalten, sei diese Hotline die bessere Wahl.

Überdies sei es nicht so, wie Gall und Müller nachlegten, dass Erkältungssymptome automatisch zu Corona-Tests führen würden. Maßgeblich ist hierfür, ob ein Patient direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder ob er sich etwa zuletzt in einem Risikogebiet wie dem Norden Italiens aufgehalten hat.