Potsdam (MOZ) Die Testergebnisse der 69 Jugendlichen, ihrer 22 Begleitpersonen sowie der zwei Busfahrer, die im Corona-Risikogebiet Südtirol auf einer Skifreizeit waren, auf das Corona-Virus sind negativ. Das ist das Ergebnis der Untersuchung, die am frühen Nachmittag aus dem Referenzlabor, der Berliner Charité. Damit ist auch die häusliche Isolation aufgehoben, teilt die Potsdamer Stadtverwaltung mit. Alle Jugendlichen, Lehrer sowie Begleitpersonen können ihren Wohnbereich wieder verlassen und ab Dienstag auch wieder zur Schule gehen.

Am Samstagmorgen um 6.30 Uhr waren die beiden Busse mit den insgesamt 93 Reiseteilnehmern von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes sowie des Klinikums Ernst von Bergmann in Empfang genommen worden. Alle Zurückgekehrten wurden ärztlich untersucht und es wurden Abstriche gemacht, so die Stadt Potsdam. Als präventive Maßnahme wurde vom Potsdamer Gesundheitsamt die häusliche Isolation angeordnet. Um den Gesundheitsstand zu prüfen, hat das Gesundheitsamt die Rückkehrer täglich kontaktiert.

Um die mögliche Ansteckungsgefahr innerhalb der Familie auf ein Minimum zu reduzieren, hatten die Landeshauptstadt Potsdam und das Klinikum alle Eltern bereits im Vorfeld, um 6 Uhr am Samstagmorgen, zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

Häusliche Isolation bedeutete, dass die zurückgekehrten Schüler, Lehrer, Begleitpersonen und Busfahrer in ihrer Wohnung bleiben mussten und Besuche bis auf das Nötigste vermeiden sollten – bis das Gesundheitsamt die Anordnung aufhebt.

Die Abstriche von den Rückreisenden nahmen Mitarbeiter des städtischen Gesundheitsamtes mit Unterstützung des Klinikums in vier Teams vor. Insgesamt waren zwölf Mitarbeiter des Gesundheitsamts und sechs Mitarbeiter des Klinikums Ernst von Bergmann im Einsatz, geht aus der Mitteilung der Stadt Potsdam weiter hervor.

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Schülerinnen und Schüler, die auf einer Ski-Reise in Südtirol waren, Erkältungssymptome zeigten. Insgesamt waren 69 Schüler von drei Potsdamer Schulen sowie 22 Begleitpersonen und zwei Busfahrer aus Potsdam in Südtirol, einer Region, die als Corona-Risikogebiet eingestuft wird.