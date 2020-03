Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Betroffen sind bisher die Autobahngrenzübergänge Swiecko bei Frankfurt (Oder), Kołbaskowo bei Stettin, Olszyna nahe Cottbus, Jędrzychowice nördlich von Görlitz sowie der tschechisch-polnische Übergang Gorzyczki.

Die Kontrollen beinhalten eine Fiebermessung, zudem müssten die Fahrgäste ihre Kontaktdaten hinterlassen und Angaben zu Reiseziel und Abfahrtsort machen. Die Daten werden an die Wojewodschaftsbehörden übermittelt und in ein spezielles System eingespeist. Das Ziel: bei der Entdeckung weiterer Krankheitsfälle rasch die Mitreisenden ermitteln zu können, mit denen der Patient Kontakt hatte.

Ab Dienstag sollen die Kontrollen auch an den Grenzübergängen zu Belarus, zur Ukraine und zum russischen Kaliningrader Gebiet durchgeführt werden.

"Wir ergreifen vorbeugende Maßnahmen, um den Zuwachs an Infektionen so gering wie möglich zu halten. Wir sind wahrscheinlich das erste Land, das eine solche Entscheidung trifft", sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki bei der Pressekonferenz in Warschau am Montagnachmittag.