Jörg Kotterba

Brieskow-Finkenheerd (Freier Autor)

Amtsdirektor Danny Busse teilte auf MOZ-Anfrage jetzt mit, dass dieser Termin nun Wirklichkeit wird. Wolf-Expertin Katrin Todt vom Landesumweltamt, die erkrankt war, wird am 26. Mai, 18.30 Uhr, zum Informationsabend ins Amt kommen. Eine "Feinabstimmung" zwischen einer Mitarbeiterin des Amtes und Kerstin Czerwinski wird es Ende April/Anfang Mai geben, versicherte Danny Busse.

Katrin Todt setzt besonders auf Prävention durch richtig gesetzte Zäune. Vor allem Strom würde Wölfe in ihre Schranken weisen, betonte die Wolfsexpertin auf mehreren Foren mit Schäfern des Landes Brandenburg. Allein ein elektrisches Spannungsfeld würde viele Wölfe mit Stromerfahrung abschrecken. Todts Ratschlag: Lieber mehr Strom! Fachhändler betonen: Der elektrische Schafzaun sollte auf mindestens 4000 Volt eingestellt werden.

Der Wolf ist neugierig, respektlos und nicht scheu. Seine Population regelt sich über die Nahrung. Und da sind sich die Nutztierhalter auch in dieser Region einig: Isegrimm könnte bald auch die Zustände im Oder-Vorland für sich als paradiesisch empfinden. "Davor habe ich Angst", sagt Christoph Kersten. Der 36-jährige Hobby-Schäfer hat auf seiner Koppel nahe Kunitzer Loose gerade drei Tiere verloren. "Wir stec­ken hier viel Leidenschaft, Zeit und Geld in die Zucht. Aber ohne Hilfe von ,oben‘ schaffe wir das nicht." Schon sein Ururgroßvater hatte in Kunitz Schafe gezüchtet. "Ich gehe diesem schönen Hobby mit einem Freund seit zehn Jahren nach, habe eine kleine Herde von meinem Onkel übernommen."

Der für die Region zuständige Wolfsbeauftragte Lutz Ittermann meint: "Wenn der Wolf in einer Herde Schafe reißt, hat der Schäfer einen Fehler gemacht." Ein ausgewachsener Wolf könne dank seiner gewaltigen Sprungkraft auch einen Zaun von 1,20 Meter Höhe überwinden. Oder darunter ein Loch graben. Von der Idee, Wölfe mit Wurfgeschosse zu vergrämen, hält Ittermann nicht viel. "Das ist eine anspruchsvolle und schwierige Sache. Man muss das Tier ja in flagranti erwischen." Von einem GPS-Sendehalsband hält er ebenfalls nicht viel. "Das funktioniert nur, wenn es das Leittier trägt. Auch da spielen Zufälle eine viel zu entscheidende Rolle."

Den Spaziergängern mit und ohne Hund legt Wolfsbeauftragter Lutz Ittermann ans Herz, in der Nähe einer Schafkoppel die eigene Hunde anzuleinen und die Herdenschutzhunde weder zu provozieren noch zu füttern. "Die haben nachts Schwerstarbeit zu leisten und liegen am Tage nur scheinbar auf der faulen Haut."

Hunde an Koppeln stets anleinen

Die vom Schafriss betroffenen Schäfer und die verletzten Tiere tun Uta Schwiegk "so leid!" Sie ist Kita-Leiterin in Ziltendorf und Tierfreundin. "Ich kenne Schäfer in unserer Region und kann ihre Verärgerung und Trauer gut nachvollziehen", betonte die Pferdebesitzerin. Hunde sollten in Koppelnähe immer angeleint werden. "Nur wenn sie sehr gut erzogen sind und aufs erste Wort hören, gilt die Ausnahme."

Bei Verdacht auf einen Wolfsübergriff auf Nutztiere bietet das brandenburgischen Landesumweltamt (LfU) eine sogenannte Riss-Hotline an: Tel. 0172 5641700. Die Begutachtung toter Weidetiere erfolgt durch den vom Land Brandenburg beauftragten Rissgutachter.