Himmelpfort Die Stege auf dem Kastavensee erregen in Fürstenberg weiter die Gemüter. Jetzt soll ein Antrag der Fraktionen AFO, Die Linke und der Abgeordneten Ina Kuhlmann für klare Verhältnisse sorgen. Beraten und beschlossen werden soll dieser Antrag am Donnerstag, 12. März, um 18.30 Uhr im Hauptausschuss. Die öffentliche Sitzung findet im Rathaus statt. So soll Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) beauftragt werden, für den Kastavensee ein Stegkataster anzulegen. Außerdem soll der Hauptausschuss den Selbstbindungsbeschluss zur Anlage von Stegen am Großen Kastavensee fassen. Überdies wird der Bürgermeister beauftragt, mit den Nutzern der Stege Pachtverträge abzuschließen. Das östliche Ufer sei schon heute geprägt durch Steganlagen, die den anliegenden Erholungsgrundstücken zuzuordnen sind. Hier sollen auch künftig Sammelsteganlagen möglich bleiben. Am nordöstlichen Ufer des Sees befindet sich der Gemeindeteil Kastaven der Stadt Lychen, dieser Teil sei stark touristisch geprägt und dient durch eine Vielzahl an Wochenend- und Ferienhausgrundstücken vorrangig der Erholung. Insofern kommen die Fürstenberger den Lychenern mit ihrem Antrag der beiden Fraktionen entgegen. Denn in Kastaven machen sich die betroffenen Stegbesitzer große Sorgen um die Zukunft ihrer Anlegemöglichkeiten.

Bei der Sanierung und Neuerrichtung von Sammelstegen soll auf die Verwendung von Holz als Belag verwiesen werden. Die Stege sollen zudem öffentlich zugänglich sein. Von der Errichtung von Toren beziehungsweise "Betreten verboten"-Schildern sei abzusehen. Das westliche Ufer soll in seinem derzeitigen naturbelassenen Zustand erhalten bleiben und geschützt werden. Hier sind Neubauten von Stegen nicht erwünscht. Der Himmelpforter Ortsbeirat habe diesem Kompromissvorschlag bereits zugestimmt, heißt es im Antrag.