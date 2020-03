Dirk Schaal

Hönow (MOZ) So langsam nimmt der Neubau der Lidl-Filiale in der Mahlsdorfer/Ecke Hoppegartener Straße Gestalt an. Neben einem modernen Erscheinungsbild und besonders umweltfreundlicher Technik stand eine ökologische Bauweise im Fokus des Discounters.

Hierzu gehört unter anderem ein integrales Anlagensystem zur Steuerung der Kühlmöbel, Klimatisierung und Heizung, wodurch keine fossilen Brennstoffe mehr benötigt werden. In der Filiale kommt außerdem energiesparende LED-Beleuchtung zum Einsatz, mit der bis zu 42.000 Kilowattstunden Strom und rund 17 Tonnen Kohlenstoffdioxidausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung eingespart werden können. Darüber hinaus wird eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Der so erzeugte Strom wird auch für den Betrieb von zwei E-Ladesäulen genutzt, die den Kunden während der Öffnungszeiten kostenlos zur Verfügung stehen.

An der neuen Filiale entstehen 176 großzügig angelegte Parkplätze, inklusive der zwei Parkplätze mit E-Ladesäulen. Die neue Filiale wird über ein modernes Erscheinungsbild mit einem Pultdach, Verkleidung mit Aluverbundplatten und einer großen Glasfront verfügen, wodurch viel Tageslicht in die Filiale fällt. Die mit 1340 Quadratmetern im Vergleich zur ehemaligen Filiale 480 Quadratmeter größere Verkaufsfläche sollen für breitere Gänge und eine ansprechende Warenpräsentation genutzt werden.

In der neuen Hönower Filiale, die täglich von 7 bis 21 Uhr geöffnet sein wird, können die Kunden etwa 3800 Einzelartikel erwerben. Dazu zählen beispielsweise Frischfisch und -fleisch, Obst und Gemüse mit regionalem Angebot und Exoten, frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie verschiedene Bio- und Fairtrade-Produkte.

Voraussichtlich im April soll die Neueröffnung erfolgen.