Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Der Seegarten in Neuruppin hat seit seiner Eröffnung mit ungewöhnlicher Küche Gäste angelockt. "Wir haben bewusst regionale und saisonale Gerichte mit Pfiff geboten", sagt Pächterin Antje Borkenhagen. Doch diese Tage sind zumindest am aktuellen Standort vorbei. Nach 15 Jahren, in denen sie gemeinsam mit ihrem Mann Torsten den Seegarten bewirtschaftet hat, hören die beiden zum 31. März auf. "Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir langfristig kein geeignetes Personal finden", sagt Antje Borkenhagen. Zuletzt hatte das dafür gesorgt, dass schon das à-la-Carte-Geschäft im Seegarten eingestellt wurde. Nur noch mit vorheriger Anmeldung und erst ab einer Personenzahl von 20 Gästen wurde geöffnet, damit Aufwand und Nutzen auch in einem gesunden Verhältnis stehen.

Das Restaurant am Seeufer abzugeben, war den beiden nicht leicht gefallen. "Wir haben das immer mit Liebe gemacht." Doch letztlich war die Personalknappheit nicht mehr auszugleichen. Schon seit zwei Jahren war die Lage angespannt. "Wir haben versucht, das irgendwie auszugleichen", berichtet sie. Doch irgendwann sei das nicht mehr gegangen. Schließlich war die Besatzung deutlich geschrumpft. "In Spitzenzeiten hatten wir zwölf Mitarbeiter. Zuletzt waren wir nur noch vier Leute mit Hilfskräften." Damit wäre es nicht mehr möglich gewesen, den Service in der gewohnten Qualität aufrecht zu erhalten. "Wir wollten unseren Standard halten und auch weiterhin so wenig wie möglich Convenience-Produkte nutzen. Wenn man aber die Kartoffeln selbst schälen möchte, braucht man auch die Leute dafür."

Mangel besteht länger

Das Problem gibt es schon länger. Früher konnten im Seegarten auch Restaurantfachleute und Köche ausgebildet werden. Doch auch das war seit fünf Jahren nicht mehr möglich, weil sich keine geeigneten Kandidaten dafür fanden. "Und so haben wir auch keinen neue Fachkräfte bekommen, die wir benötigt hätten", sagte Antje Borkenhagen.

Aufgeben wird das Gastronomenpaar aber nicht. "Wir werden jetzt unser Konzept umgestalten", blickt Antje Borkenhagen optimistisch nach vorn. "Wir nehmen das Equipment mit nach Schönberg, wo wir wohnen. Dort werden wir eine Catererküche einrichten. Künftig bieten wir dann einen Catering-Service an." Ab 20 Personen kann das Essen, das früher Gästen im Seegarten vorbehalten war, für Veranstaltungen gebucht werden. Das werde zwar nicht übergangslos ab April möglich sein. Doch voraussichtlich ab Mai soll der Cateringservice offiziell starten. Bedient werden kann dann laut Antje Borkenhagen im Altkreis fast jeder Ort – egal ob es sich um eine Feier in Rheinsberg oder in Fehrbellin handelt. Wer daran Interesse hat, soll auch über die Webseite des Seegartens Kontakt zu den beiden Schönbergern aufnehmen können.

Derweil wird auch in den Seegarten neues Leben einziehen. Noch in dieser Woche könnte dafür der Pachtvertrag unterschrieben werden. Da der Schritt aktuell noch nicht vollzogen wurde, möchte Antje Borkenhagen nicht verraten, was es künftig in dem Restaurant geben wird.