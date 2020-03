Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der "Terror" vor ihrer Haustür will einfach kein Ende nehmen. An jedem Schultag wiederholt sich das Drama an der Verlängerten Ackerstraße in Zehdenick. Bis zu 200 Schüler der benachbarten Exin-Oberschule warten dort nach Schulschluss auf die Busse, die sie nach Hause fahren – drei Sitzplätze in der viel zu kleinen Haltestelle und einige Quadratmeter drumherum sind viel zu wenig, um einen geordneten Schülertransport zu gewährleisten. Hinzu komme das rücksichtslose Verhalten einzelner Schüler, die den Schulschluss lautstark zelebrieren. Mit basslastiger Musik aus mobilen Lautsprechern, Getränken und Speisen, deren Verpackungen vor und auf den angrenzenden Grundstücken der Anwohner zurückbleiben. Ab und zu würde zudem die Zufahrten zu den Grundstücken blockiert.

Kampf gegen Bürokratie

Seit anderthalb Jahren führen Rainer Schlie und Manfred Hartwig stellvertretend für die Anwohner der Verlängerten Ackerstraße einen schier aussichtslosen Kampf gegen die Bürokratie. Ihr Ziel: Die Bushaltestelle muss weg. Und das nicht nur, weil die Anwohner sich drangsaliert fühlen, sondern weil auch die Sicherheit der Schüler nicht gewährleistet ist. Denn die müssen aufgrund des Platzmangels größtenteils auf der Straße auf den Bus warten. "Es grenzt schon an ein Wunder, dass da nichts passiert ist", so Schlie, der zusammen mit seinem Nachbarn Manfred Hartwig vergangene Woche noch einmal in der Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung vorstellig geworden ist, um eine Lösung von der Stadt einzufordern.

Doch statt Antworten gab es nur ein Schulterzucken der Verantwortlichen. Allein der Abgeordnete Ricardo Schulz (Gemeinsam für Zehdenick) habe sich die Sache vor Ort angeschaut und sei zu der Überzeugung gelangt, dass an dem Zustand schnellstens etwas geändert werden müsse, was ja auch die Stadtverwaltung im Grundsatz nicht bestreitet, sind ihr doch aufgrund der Örtlichkeiten die Hände gebunden, etwas Grundlegendes an der jetzigen Situation zu ändern.

Schlie und Hartwig machten den Vorschlag, die Bushaltestelle zu verlagern, und zwar zur Castrop-Rauxel-Allee hin. Die Entfernung sei den Jugendlichen durchaus zumutbar. Alternativ wäre es auch möglich, den Parkplatz am Oberstufenzentrum mit einer Wendeschleife so zu verändern, dass die Busse dort halten könnten. Der fehlende Platz könnte schnell mit Recyclingmaterial aufgefüllt werden. Die Stadtverwaltung setzt offenbar auf eine große Lösung im Zusammenhang mit dem Neubau der Exin-Förderschule neben dem jetzigen Oberstufenzentrum. Bis zu zwei Jahre dürfen da noch ins Land gehen, fürchtet Schlie, der außerdem im ständigen Kontakt mit dem Landkreis Oberhavel steht, ist dieser doch Träger der Schulen dort. Die Zuständigkeit für die Bushaltestellen liege aber ganz klar bei der Kommune vor Ort, hatte der Landkreis wiederholt festgestellt. Schlie vermutet, dass sich Stadt und Kreis gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben wollen.

Bemühungen der Stadtverwaltung Zehdenick, die Haltestelle an das Ende der Industriestraße zu verlagern, scheiterten am Unwillen der Grundstückseigentümer, der Kommune für diesen Zweck Land zu verkaufen, so Schlie.

Mittlerweile scheinen Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) und sein Verwaltungsteam mit ihrem Latein am Ende. Am Donnerstag vergangener Woche blieben Kronenberg und sein Fachbereichsleiter Fred Graupmann auffallend wortkarg. Nur soviel ließ sich der Bürgermeister entlocken: "Wir haben verschiedene Maßnahmen geprüft." Untere anderem sei mit der OVG über eine veränderte Linienführung gesprochen worden. "Da wird nichts hin und hergeschoben", versicherte Kronenberg, dass die Kommune sehr wohl an einer schnellen Lösung des Problems interessiert sei.

Sollte sich nicht bald was tun, wollen die Anwohner den öffentlichen Druck auf die Stadt erhöhen. Dann wollen sie den Roburbus von "Brandenburg aktuell" bitten, sich dieses Themas anzunehmen. "Dann müssen die Offiziellen endlich mal Farbe bekennen und sagen, wie die Dinge stehen", erhoffen sich Schlie und Hartwig die Antworten von offizieller Seite, auf die sie schon seit langem warten. "Wir sind zwar nur wenige, aber wenn der blaue Bus kommt, werden es vielleicht Hunderte sein, die uns unterstützen werden", hegen sie die Hoffnung, dass ihr Schicksal auch andere berührt.