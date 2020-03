Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Es war ein ziemlicher Schreck für die Mitarbeiter der Filiale von Aldi-Nord im Eduardshof in Bad Freienwalde, als sie am Montagmorgen um kurz vor sechs Uhr zur Arbeit kamen. Ein tonnenschwerer Betonklotz lag vor der Schiebetür und versperrte damit den Eingang. Auf dem Block die Aufschrift "FARERS diFENCE". Was diese Aufschrift genau bedeuten soll, ist nicht eindeutig, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Kundenverkehr war zunächst stark erschwert, da der Betonblock den Eingang beinahe völlig versperrte. Kunden konnten sich mühsam vorbei quetschen, mit dem Einkaufswagen war aber zunächst kein Durchkommen. "Wir haben die Polizei gerufen und Anzeige erstattet", erklärte die stellvertretende Marktleiterin gegenüber dieser Zeitung. Für das Entfernen des Hindernisses musste sie selbst sorgen. René Erdmann, Kommandant der Feuerwehr Bad Freienwalde, habe geholfen und ein Unternehmen gerufen, das den Block mit einem Stapler von seinem Platz abtransportierte, erzählt die Aldi-Mitarbeiterin.

Kein Dumme-Jungen-Streich

Nicht ohne Mühe, wie die Kunden, die währenddessen vor dem Eingang warten mussten, beobachten konnten. Mit der Baumaschine musste der Block angehoben und weggefahren werden. Wegtragen wäre auch mit zehn Mann sicher nicht möglich gewesen. Damit ist eines auch klar: Um einen Dumme-Jungen-Streich kann es sich nicht handeln, der Betonblock musste mit schwerem Gerät vor der Tür abgelegt worden sein.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts auf Nötigung auf, erklärte Bärbel Cotte-Weiß, Kriminalhauptkommissarin der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. Ermittelt werde in alle Richtungen, so die Pressesprecherin. "So einen Fall hatten wir auch noch nicht", räumt sie im Gespräch ein. Daher sei im Moment auch noch völlig offen, wer hinter der Aktion mit der Barrikade stecken könnte.

Ziemlich unklar ist dabei auch, was die Aufschrift "FARERS diFENCE" auf dem Betonblock bedeuten soll. Es könnte sein, dass es "Farmers Defense" heißen soll. Das hieße dann "Bauernverteidigung" und könnte ein Protest gegen die Preise bei Discountern sein. Eine Vermutung, der man von Seite der Polizei zwar nicht widerspricht, sie aber auch nicht bestätigen kann. Man stehe noch am Anfang der Ermittlungen und wolle nicht spekulieren, so Cotte-Weiß dazu. Natürlich hoffe man darauf, dass vielleicht jemand etwas gesehen habe und Hinweise geben kann, erklärt die Polizeisprecherin.

Notausgang ebenfalls blockiert

Auch im Zentrallager in Werneuchen, von wo aus die Filiale in Bad Freienwalde betreut wird, hat man keine Erklärung für den Vorfall. Dort war man zunächst verständlicherweise ein wenig überfordert, nachdem die Meldung einging, dass jemand die Filiale in der Kurstadt mittels eines Betonblocks dicht gemacht hat. Die Pressestelle von Aldi Nord bestätigte später den Vorfall und erklärte, dass es sogar noch einen zweiten Betonklotz gegeben habe, der vor dem Notausgang der Filiale abgelegt worden sei. Allerdings hätte diese Tür im Notfall wohl dennoch geöffnet werden können. Beide Blöcke seien tatsächlich mehrere Tonnen schwer und hätten ohne technische Hilfe nicht verschoben werden können. Weiter wolle sich das Unternehmen aber derzeit nicht zu dem Vorfall äußern, heißt es in der Pressemitteilung vom späten Montagnachmittag. Der Konzern bittet um Verständnis für die aktuelle Zurückhaltung.

Wer beobachtet hat, wie der Betonblock vor der Tür der Aldi-Filiale abgelegt wurde, oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Strausberg zu wenden. Unter der Telefonnummer 03341 3300 ist die Inspektion zu erreichen.