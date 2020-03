Früh übt sich, wer ein Meister werden will: Brigant Leo Grabsch mit einem kleinen Ritter beim Armbrustschießen © Foto: Sergej Scheibe

Was ein Schwertkämpfer gebrauchen kann: Ausstellungsstücke am Rande des Treffens in der Erich-Wünsch-Halle © Foto: Sergej Scheibe