Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Viele Städter und Passanten werden es bemerkt haben – im ehemaligen Schützenhaus kurz vor Ortsausfahrt Richtung Neu Zittau tut sich wieder etwas. Ein Gerüst steht an der Fassade, Handwerker gehen ein und aus. Sie richten das Haus her für eine "Demenz-WG". Elf pflegebedürftige Menschen könnten, wenn alles plangemäß läuft, schon im Oktober hier im Erdgeschoss einziehen.

Zuvor wird das Haus komplett saniert einschließlich Elektroleitungen, Heizung, Sanitär. Richtung stadteinwärts entsteht ein zusätzlicher Anbau. Im ersten Stock des Hauses am Schützenwäldchen entstehen die Büroräume eines Pflegedienstes Der ambulante Dienst wird schon im April seine Arbeit aufnehmen und von Erkner aus Kunden in der Stadt, aber auch Pflegebedürftige der ländlicheren Orte Neu Zittau, Gosen, und Spreenhagen bis nach Hangelsberg, besuchen.

Woltersdorfer WG ist Vorbild

Gekauft hat das Gebäude im Sommer vergangenen Jahres die Mensch&Mehr GmbH mit Hauptsitz in Neuruppin. Zwei von drei Geschäftsführern der Gesellschaft, Dirk Isert und sein Sohn Philipp, wohnen in Woltersdorf. Dort betreibt die Firma bereits eine Wohngemeinschaft für Demenzkranke in der Art, wie sie auch in Erkner entstehen wird. An drei Standorten betreut die Firma bereits vornehmlich ältere Menschen. Erkner wird der vierte werden. Zwei Gründe nennt Geschäftsführer Dirk Isert für die Neueröffnung einer weiteren Zweigstelle. "Wir legen Wert auf familiäre Atmosphäre und auch auf gute Betreuung unserer Mitarbeiter, so soll der Personalstamm an einem Standort nicht immer weiter wachsen," erklärt Isert.

Das Gebäude stand eine Zeit lange leer, nachdem der Vertrag von Gastronom Vidacak endete. Er hatte in dem 1999 erbauten Gebäude ein Restaurant mit kroatischer und deutscher Küche betrieben.