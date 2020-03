Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Der Landesbetrieb Straßenwesen will die maroden Brücken der Bundesstraße 158 zwischen Alttornower Straße und dem Ortsausgang in Richtung Schiffmühle erneuern.

Das Dammbauwerk enthält die Brücke über den Landgraben, die Brücke über die Bahngleise und die Brücke über die Straße Alttornower Ausbau. Weil bei den Neubauten auch die Gehwege, Straßenbeleuchtung und Teile der Regenentwässerung erneuert werden, muss die Stadt mit ins Boot. Die Kosten für Planung und Bau teilen sich Landesbetrieb Straßenwesen als Baulastträger für die Straße und die Stadt Bad Freienwalde als Baulastträger für Gehweg, Entwässerung und Straßenbeleuchtung. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen Stadt und dem Landesbetrieb wird derzeit in den Ausschüssen debattiert und in der Stadtverordnetenversammlung am 19. März beschlossen. Laut Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) beginnt der Ausbau Ende nächsten Jahres.

Hans-Ulrich Laneus, sachkundiger Einwohner für die SPD, fragte nach der geplanten Umleitung und auf welche Belastung sich die Bürger einstellen müssten. "Das Umleitungskonzept steht noch nicht, verläuft aber vermutlich über die Kreisstraße", sagte Bürgermeister Lehmann. Damit führt sie über die Wriezener Straße nach Altranft und über die B 167 zur Schiffmühler Kreuzung. Die Stadt habe keinen Einfluss, ergänzte Ulrike Heidemann, sachkundige Einwohnerion für die CDU.