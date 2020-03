Ulrike Gawande

Neustadt (MOZ) Die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus in Neustadt haben weitreichende Auswirkungen. So sind die Prinz-von-Homburg-Schule, der Hort sowie die Reitinternate der Dossestadt auf Anordnung des Kreisgesundheitsamtes bis 17. März geschlossen und sämtliche Mitarbeiter, Schüler und Familienangehörige in häuslicher Isolation.

Auch die Amtsverwaltung in der Dossestadt ist bis dahin dicht. Dies sei eine weitere Vorsichtsmaßnahme, da eine Amtsmitarbeiterin an der Projektberatung "Reiten in der Schule" gemeinsam mit der positiv auf den Erreger getesteten Berlinerin teilgenommen hatte, berichtet Amtsdirektor Dieter Fuchs aus dem Homeoffice. Lediglich Ordnungsamtsmitarbeiterin Jasmin Zumwinkel hält im Amt allein die Stellung, weil sie in der vergangenen Woche nicht im Dienst war und so auch keinen Kontakt zu der betreffenden Kollegin hatte. Bei Zumwinkel gingen gestern zahlreiche Anrufe von Einwohnern ein. "Viele haben Verständnis für die Vorsichtsmaßnahme, andere finden sie überzogen", sagt sie.

Das bestätigt auch der Amtsdirektor, der hofft dass sich der Coronaverdacht nicht bestätigen wird, damit ab dem kommenden Mittwoch wieder alles normal weiterlaufen kann. Nicht nur in Handwerksbetrieben und Geschäften fehlen durch die Quarantäne die Mitarbeiter, sondern auch beim Fahrzeugbauer Hüffermann, berichtet Fuchs. Ebenfalls betroffen ist die Spedition, die für die Auslieferung des Ruppiner Anzeigers zuständig ist, so dass es zu Verzögerungen in den kommenden Tagen kommen kann.

Insgesamt seien rund 3 000 Personen in Neustadt und anderen Orten von der vom Kreis angeordneten häuslichen Isolation betroffen. Eine Zahl die der Landkreis nicht nachvollziehen und bestätigen kann, so Kreispressesprecher Alexander von Uleniecki, dem gestern, anders als erwartet, noch keine Testergebnisse der Betroffenen vorlagen.