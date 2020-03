Stefan Kegel

Brandenburg (MOZ) Dass Deutschland ein Zeichen setzt und das Leid der Schwächsten in den griechischen Flüchtlingslagern ein kleines bisschen lindert, ist aller Ehren wert. Zugegeben, der Schritt ist nicht groß. Aber genau das muss die deutsche Politik zurzeit leisten: Humanität beweisen und gleichzeitig der Bevölkerung das Gefühl vermitteln, dass die Lage zu bewältigen ist. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen schon von der Unsicherheit über Corona und dessen Folgen für das Land geängstigt sind, könnte ein zu gewagter Schritt in der Flüchtlingspolitik unkalkulierbare Folgen haben – so wie 2015 das Selfie von Angela Merkel.

Die Einigung entbindet die Regierung allerdings nicht davon, Druck auf Griechenland und die Türkei auszuüben. Athen muss aufhören, seine Aufnahmelager als Gruselcamps zur Abschreckung von Migranten zu missbrauchen. Präsident Erdogan muss klar werden, dass er die von ihm erwünschten Bilder – Flüchtlingsmassen erstürmen die EU-Grenze – nicht bekommen wird. Und dass man ihn trotzdem mit seinen 3,6 Millionen Flüchtlingen nicht allein lässt. Hier darf Deutschland sich nicht wegducken.