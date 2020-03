MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein 23-Jähriger hat in der Nacht zu Sonnabend in der Großen Oderstraße und der Schulstraße in Frankfurt (Oder) Außenspiegel von mehreren Autos abgetreten.

Ein Zeuge beobachtete den Mann und rief die Polizei, meldeten die Beamten am Montag. Sie nahmen den Betrunkenen in Gewahrsam, er hatte 1,9 Promille intus. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.