Dietmar Rietz

Schwedt/Vierraden (MOZ) März soll bei der Feuerwehr in Vierraden öffentlich über die Ortsentwicklung geredet werden. Der Entwurf für das Konzept ist schon auf der Internetseite der Stadt oder im Rathaus Alte Fabrik zu lesen. Ortsvorsteher Burkhardt Körtge hat sich aber jetzt schon mal öffentlich zu Wort gemeldet. Er fordert einen Lärmschutzplan für Vierraden.

Im größten Schwedter Ortsteil wohnen derzeit 866 Menschen. Was Schwedt gerade an neuen Infrastrukturvorhaben plant, treibt Körtgen Sorgenfalten auf die Stirn. Allem voran das nächste Hafengleis an Vierraden vorbei. Deshalb schickte Körtge dem Stadtverordneten Axel Reineke (Fraktion BVB) eine E-Mail, die dieser im Bauausschuss auf den Tisch packte und so öffentlich machte.

Seine Lärmschutzidee begründet der Ortsvorsteher so: "Vierraden ist umgeben von Gewerbe und Industriebetrieben. Lkw-Verkehr und der Lärm der Firmen belasten die Bürger in Vierraden schon heute."

Aus allen Himmelsrichtungen

Um das Ausmaß der vorhandenen Belastung zu erklären, beschreibt Körtge, was den Ort umzingelt: Vom Osten seien es Betriebe wie Leipa, Butting und Alba, die ihre Verkehrsströme an Vierraden vorbei leiten. Da schlössen sich der Hafen mit Biogasanlagen und weiteren Betrieben an. Weiter geht es mit der Milgeta Agrargesellschaft, die mit der Genehmigung einer offenen Tierhaltung - trotz geringer Tierbestände als noch vor 20 bis 30 Jahren – eine deutlich stärkere Geruchsbelastung erzeugt, meint Körtge.

Aus Richtung Westen, so setzt er weiter fort, kämen von Windkraftanlagen, Umspannwerk und der alten Mülldeponie weiterer Verkehr und Emissionen nach Vierraden. Im Süden schlössen sich die Firma TSH und STS an, "die ebenfalls mit dem Betreiben ihrer Geschäfte und der Einlagerung von Stoffen nicht nur durch den Verkehr, sondern ebenfalls optisch, beeinträchtigen".

Nun ist noch ein Gleisanschluss für den Hafen geplant, klagt Körtge. Firmen wie Leipa, Butting und der Hafen haben weiter expandiert, sagt der Vierradener Ortsvorsteher und vermutet, sie werden den Bau des neuen Hafengleises aus reiner Wirtschaftlichkeit forcieren. Der vor langer Zeit mal geplante Grenzübergang nördlich von Schwedt, also zwischen Gatow und Vierraden, wäre aber wohl nicht mehr ganz aktuell.

Aus all dem Geschilderten zieht Körtge den Schluss: "Es ist dringend notwendig, die geplanten Infrastrukturmaßnahmen zu prüfen und unabhängig von zukünftigen Investitionen bereits heute einen Lärmschutzplan für Vierraden zu entwickeln und diesen zeitnah umzusetzen und mit geplanten Baumaßnahmen Schritt für Schritt… abzustimmen." Bürgermeister und Fachbereichsleiter im Rathaus will Körtge auf die dramatisch klingende Lage hingewiesen haben. Offenbar mit wenig Erfolg für seine Idee "Lärmschutzplan Vierraden". Jetzt sollen sich die Stadtverordneten des Themas annehmen und der Verwaltung politisch Druck ma-chen.

Im Bauausschuss hatte Stadtplaner Frank Hein sich zu der Idee eindeutig geäußert: "Das wird so nicht gehen."