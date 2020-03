Ulrich Thiessen

Brandenburg (MOZ) Auf dem Schreibtisch von Katja Kaiser hat sich noch nicht viel Neues getan. Die Leiterin des Amtes für Ausländerangelegenheiten und Integration der Kreisverwaltung in Beeskow (Oder-Spree) und ihre Mitarbeiter bearbeiten die Ersuchen von Nicht-EU-Bürgern nach einer Arbeitserlaubnis in Deutschland. In erster Linie sind das künftige Mitarbeiter in den Kliniken der Region.

Seit dem 1. März gilt in Deutschland das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Mit der Neuregelung sollen die Möglichkeiten der Arbeitsmigration erheblich ausgeweitet werden. Nicht nur hochdotierte Akademiker mit festen Arbeitsverträgen können wie bislang nach Deutschland kommen, sondern auch andere Fachkräfte. Eine Ausbildung ist allerdings Voraussetzung, erklärt Katja Kaiser. Deutschkenntnisse im Prinzip auch – im Einzelfall können sie aber auch parallel zur Arbeit in Deutschland ausgebaut werden.

Neu geregelt ist auch, dass man jetzt für ein halbes Jahr zur Arbeitssuche einreisen darf. Dazu muss man aber ein normales Visa-Verfahren durchlaufen und für dessen Dauer den eigenen Lebensunterhalt beschreiten und eine Krankenversicherung nachweisen können.

Mangel in allen Branchen

Im Beeskower Ausländeramt geht man davon aus, dass in allen Branchen Fachkräfte fehlen. Zurzeit gibt es keine Berufe, die vom neuen Gesetz ausgenommen sind. Das kann der Gesetzgeber aber jederzeit nachholen, wenn es sich erforderlich macht.

Katja Kaiser rechnet damit, dass in der Transportbranche zuerst von der neuen Regelung Gebrauch gemacht wird. In diesem Bereich gab es auch schon zuvor viele Anfragen. Lkw-Fahrer werden dringend gesucht. Allerdings fehlt für die Logistikbranche noch eine Ausführungsbestimmung zum Gesetz, die noch im März kommen soll. Viel Arbeit wird auch auf die sogenannten Anerkennungsstellen zukommen. Das sind beispielsweise Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und so weiter, die die Vergleichbarkeit der Berufe zwischen dem Herkunftsland und Deutschland prüfen müssen.

Auf der Landrätekonferenz im Februar in Potsdam verkündete Innenminister Michael Stübgen (CDU), dass die Kreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland sowie die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt gemeinsam angehen wollen. Oder-Spree hat entsprechende Angebote unterbreitet. Allerdings fehlen dazu noch die rechtlichen Vereinbarungen der Gebietskörperschaften. Die geplante Kooperation hat einen aktuellen Anlass: die Tesla-Investition. Es ist zu erwarten, dass eine Autofabrik mit Tausenden Arbeitsplätzen auch Fachkräfte aus dem Ausland anziehen wird.

Der Bundesgesetzgeber hat den Ländern die Möglichkeit eröffnet, die Zuwanderung zentral bearbeiten zu lassen. Auch darüber war auf der Landrätekonferenz gesprochen worden. Eine Entscheidung, ob alle Landräte und Oberbürgermeister das wollen, sowie die entsprechenden Regelungen des Innenministeriums stehen jedoch noch aus.