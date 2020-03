Sven Klamann

Eberswalde Acht Stubben sind übriggeblieben, wo bis zum 6. Februar noch stattliche Bäume gestanden haben. Der Eigentümer hat die Rotbuchen, die um die 200 Jahre alt gewesen sein könnten, aus unbekannten Gründen fällen lassen. Zu seinen Motiven kann der Mann, der schwer erkrankt ist, derzeit nicht befragt werden. Dass er über eine Genehmigung verfügte, steht allerdings fest.

Revierförster redet vom Wald

"Wie kann es für einen derartigen Kahlschlag überhaupt eine Erlaubnis geben?", fragt eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung gedruckt sehen will. Und das ausgerechnet in Eberswalde, der selbsternannten Stadt der Nachhaltigkeit, in der jedes Jahr mindestens 100 Bäume gepflanzt werden? Die Anwohnerin verweist auf Eichhörnchen mit Nachwuchs, die jetzt obdachlos sein, und auf die seltenen Mittelspechte, die in dem Areal zu beobachten waren. Jedem Kleingärtner, der auf seiner Parzelle auch nur einen einzigen Baum fällen lassen wolle, würden doch durch die zuständigen Behörden mehr Steine in den Weg gelegt, betont die Anwohnerin, die argwöhnt, der Grundstücksbesitzer habe seine Beziehungen zu Stadt, Kreis und Forst spielen lassen.

"Nach Paragraph 2 des Landeswaldgesetzes handelt es sich bei der Fläche in Westend zweifelsfrei um Wald", sagt hingegen Paul-Martin Schulz, der für das Revier Eberswalde zuständige Mitarbeiter der Oberförsterei, der im Herbst vorigen Jahres den Buchenbestand oberhalb des ehemaligen Bahndammes zwischen Brunoldstraße und Kupferhammerweg in Augenschein genommen hat. Für die Einstufung als Wald gebe die Größe des mit Bäumen bewachsenen Grundstücks den Ausschlag. Die zwei Flurstücke kämen zusammen auf etwa 3500 Quadratmeter, ab 2000 Quadratmeter handele es sich um Wald. "Folglich kommen dann nicht die Baumschutzsatzung oder das Naturschutzgesetz zur Anwendung. Da trifft vielmehr das Landeswaldgesetz zu", betont der Revierförster. Der Eigentümer sei dazu berechtigt, seinen Wald zu bewirtschaften, wie immer er dies für richtig halte.

Überdies habe sich der Eigentümer zunächst an die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Barnim gewandt, die wiederum die Oberförsterei eingeschaltet habe.

"Der Unteren Naturschutzbehörde ist der Fall bekannt", bestätigt Oliver Köhler, Pressesprecher im Barnimer Kreishaus. Deren Mitarbeiter hätten die Forst einbezogen. "Die Waldeigenschaft wurde dort bejahrt. Damit hat die Barnimer Baumschutzverordnung hier keine Gültigkeit. Eine Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde lag also nicht vor", sagt Oliver Köhler. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung hätten bei allen Beschwerden, die nach der Fällung eingegangen seien, auf die Zuständigkeit der unteren Forstbehörde hingewiesen.

Eberswalde ohne Einfluss

Sogar in der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung waren die Baumfällungen in Westend ein Thema. Mirko Wolfgramm von der Fraktion Die Partei/Alternative für Umwelt und Natur wollte wissen, was auf dem Areal geplant sei. "Wir waren zu keiner Zeit Beteiligte des Verfahrens", antwortete Anne Fellner, die als Baudezernentin in der Verantwortung steht.

Bei Fragen zur Zuständigkeit für die Genehmigung von Baumfällungen seien die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde kompetente Ansprechpartner, hebt Oliver Köhler hervor.