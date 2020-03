Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Eine Woche vor Fristende haben auch Manfred Schiewe und Monika Eberl aus Karutzhöhe ihre Einwendungen ans Landesumweltamt geschickt – per Einschreiben mit Rückschein. "Leider waren die Briefe über eine Woche unterwegs und sind einen Tag zu spät angekommen", beklagt Monika Eberl. Der 6. März stand auf dem Rückschein. am 5. März endete die Frist. Die Nachbarn wunderten sich nun sehr, dass ihre Briefe so lange bei der Post lagerten. "Wie ist das möglich?", fragt sich Manfred Schiewe misstrauisch. Doch Frauke Zelt vom Umweltministerium kann beide beruhigen: "Die Einwendung ist eingegangen und wird berücksichtigt – genauso wie alle rechtzeitig abgesandten Einwendungen", schreibt sie an die MOZ. 361 Schreiben seien insgesamt. Alle werden am 18. März, 10 Uhr, in der Stadthalle Erkner erörtert. Dabei sein kann jeder, Rederecht hat aber nur, wer eine Einwendung schickte.kew