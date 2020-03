Schwerpunkte in Bernau

In Bernau zählt die Kreuzung Mühlenstraße/Jahnstraße zu den unfallträchtigsten Straßen. Nach dem Abbau des Grünpfeils, an dem Autofahrer nicht genügend Umsicht walten ließen, kam es auf der Abbiegespur zu keinem Unfall mehr.

Ein weiterer Unfallschwerpunkt in der Stadt ist die Einmündung der Elbestsraße in die Zepernicker Chaussee. Maßnahmen zur Schulwegsicherung sind von der Stadt Bernau in Auftrag gegeben worden. Sperrgitter für Radfahrer wurden von den Stadtverordneten beschlossen.

Zu den Problemfällen in Bernau gehört auch die Schönower Chausssee an den Ecken Im Blumenhag, Werner-von-Siemens-Straße und an der HelmutSchmidt-Allee.⇥fos