Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Kaum hatten sie das Kameraobjektiv erblickt, kamen die beiden Schwäne am Louise-Henriette-Steg ans Havelufer geschwommen, begaben sich aus dem Wasser und watschelten auf den Fotografen zu. Doch zu futtern gab es nichts. Fauchend reckten sich die langen Schwanenhälse in Richtung der Kamera. Eines der dabei entstandenen Schwanenfotos landete am Wochenende auf dem Instagram-Account oga_oanienburg und sorgte für viele Likes.

Vor genau einem Jahr hat die Redaktion des Generalanzeigers seine Präsenz auf Instagram gestartet, vor allem auch, um die Reichweite der Zeitung zu erhöhen. Mehr als 1 5000 Abonnentinnen und Abonnenten verfolgen inzwischen die Posts und Storys. Die Redaktion freut sich immer über neue Follower.

Fans von Instagram und Follower bekommen auf oga_oranienburg neben Links zu den Geschichten, die in der gedruckten Ausgabe und auf www.moz.de/oranienburg erscheinen, immer wieder auch zusätzliche Informationen, besonders gelungene Fotos und kleine Exklusivvideos zu sehen. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Interaktion.

https://www.instagram.com/oga_oranienburg/