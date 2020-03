Stefan Kegel und Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Mit ihrem Beschluss, mehrere Hundert minderjährige Kinder aus griechischen Flüchtlingslagern in Deutschland aufzunehmen, ist die Große Koalition überwiegend auf Zustimmung gestoßen.

"Die deutsche Entscheidung ist ein wichtiger, humanitärer Schritt und wir hoffen, dass andere Länder schnell mitziehen werden", sagte der neue Repräsentant des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Frank Remus, dieser Zeitung. "Es muss allerdings jedem klar sein, dass das nur ein wichtiger erster Schritt sein kann, um die humanitäre Notlage auf den griechischen Inseln zu beenden."

Der Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD hatte in der Nacht zum Montag vereinbart, sich zur Erleichterung der schwierigen humanitären Lage in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln an der Verteilung von 1000 bis 1500 Minderjährigen zu beteiligen. "Es handelt sich dabei um Kinder, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die meisten davon Mädchen", hieß es in der Einigung.

In den Lagern leben derzeit 42 000 Flüchtlinge. Ein Drittel von ihnen ist nach Angaben des UNHCR minderjährig. 14 Prozent der Kinder sind ohne Angehörige unterwegs. Der Frauen- und Mädchenanteil liegt laut UNHCR bei etwa einem Drittel. "Sie sind die Schwächsten, deshalb sind sie in den Lagern am meisten bedroht", erläuterte Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung des Flüchtlingsverbandes Pro Asyl. Die deutsche Entscheidung kritisierte er als "Feigenblatt". Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) begrüßte hingegen, dass es sich um einen "klar definierten und stark begrenzten Personenkreis" handelt. Deutschland dürfe keinen Anreiz zur Migration nach Griechenland setzen. Man müsse auch verhindern, dass Eltern ihre Kinder allein auf die gefährliche Reise nach Europa schicken, sagte er dieser Zeitung.

Wie viele Flüchtlinge aus den Lagern nach Deutschland kommen werden, ist laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch offen. Darüber laufen in dieser Woche Verhandlungen mit anderen EU-Staaten.

In der SPD wurde die Koalitionseinigung als nicht ausreichend bewertet. "Das ist eindeutig zu wenig", heißt es in einer Erklärung der Arbeitsgruppe "Migration und Vielfalt". Die Innenexpertin der Linken, Ulla Jelpke, forderte: "Die Massenlager auf den griechischen Inseln müssen vollständig aufgelöst werden." AfD-Fraktionschef Alexander Gauland beklagte "einen weiteren Anreiz für Einwanderungswillige", ihre Kinder vorzuschicken und auf einen Familien-nachzug zu hoffen.