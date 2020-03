Jörn Kerckhoff

Höhenland (MOZ) Damit hatte niemand gerechnet: Vor genau zwei Wochen brachte eine Kuh der Agrargenossenschaft Höhe im Höhenländer Ortsteil Steinbeck Drillinge zur Welt.

Ein extrem seltenes Ereignis, das auch Herdenmanager Heino Schmidt noch nicht oft erlebt hat. Nur bei eineinhalb bis zwei Prozent der Geburten gibt es überhaupt Zwillinge. Drillinge sind dementsprechend noch viel seltener.

Bella, Betty und Bruno

"Im Jahr 2014 habe ich das schon mal erlebt", erinnert sich Schmidt. Seither aber auch nicht mehr. Und das, obwohl 532 Kühe auf dem Hof untergebracht sind. Dazu kommen 420 Kälber aus der Nachzucht. Die Geburt eines Kalbes ist bei der Agrargenossenschaft also nicht gerade selten. Deswegen bekommen die Tiere auch keine Namen. Bei 952 Rindern könnte sich die ja auch keiner merken. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Die Drillinge – zwei Kühe und ein Bulle – sind eben etwas Besonderes und so wurden sie auf die Namen Bella, Betty und Bruno getauft und werden nun gehegt und gepflegt.

Die Geburt war nämlich alles andere als leicht – sowohl für die Kleinen, als auch für die Mutterkuh. 90 Kilo wiegen die drei Kälber zusammen, für die tragende Kuh eine enorme Leistung, dieses Gewicht die ganze Zeit zu tragen. Die drei Kälber wogen bei der Geburt alle so um die 30 Kilo, was für ein Neugeborenes schon recht wenig ist. "Normalerweise wiegt ein Kalb bei der Geburt etwa 45 Kilo", erzählt Schmidt.

Extrarationen Milch jeden Tag

Daher habe man auch gar nicht unbedingt damit gerechnet, dass tatsächlich alle drei die ersten Tage überstehen. Statt zweimal am Tag – wie alle anderen Kälber – bekommen Bella, Betty und Bruno viermal am Tag Milch, damit sie möglichst schnell Gewicht zulegen und sich gut entwickeln. Ganz über den Berg seien sie noch nicht, erzählt Schmidt. Das liege auch an dem feuchtkalten Wetter. Das mögen Kühe offenbar nicht besonders. Bislang entwickeln sich die drei aber anscheinend sehr gut. Zusammen liegen sie in einer Box in dem großen Stall und schlafen offenbar sehr gerne.

Auch die Mutterkuh habe sich von den Strapazen der Geburt gut erholt, erzählt der Herdenmanager. "Besser, als ich erwartet hätte." Die drei Kälber seien alle problemlos und ohne Hilfe auf die Welt gekommen. Was mit den drei Kleinen nun passiert, ist noch nicht ganz raus. Die Bullen werden eigentlich an einen Rindermastbetrieb verkauft, weil sich die Agrargenossenschaft neben der Getreide- auf die Milchproduktion spezialisiert hat. Und ein Bulle gibt nun mal keine Milch. Bruno darf jedoch bleiben. Und Bella und Betty werden vermutlich zu Milchkühen herangezogen?

"Das kann man noch nicht sagen", so Schmidt. Das Problem bei Mehrlingsgeburten mit männlichen und weiblichen Kälbern sei nämlich, dass die weiblichen eigentlich immer beide Geschlechter in sich tragen und dann für die Milchgewinnung ausfallen. Ob das bei Bella und Betty nun auch so ist, könne er noch nicht sagen, dafür seien die Kälber noch zu klein. Und daher könne er auch noch nichts Genaues zu ihrer Zukunft sagen, erklärt Heino Schmidt. Im Moment genießen die drei aber erst einmal ganz entspannt ihre extra Milchrationen und das weiche Stroh in ihrer Box.