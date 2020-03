Klare Ansage in Altlandsberg: "Wie ich bin, bin ich genau richtig", heißt es in diesem Anti-Mobbing-Tanz der Teens. Auch solche tiefgründigen Botschaften lassen sich sehr gut mit tänzerischen Mitteln darstellen – zumal in diesem Fall von Teilen des Meisterschaftsteams. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Altlandsberg (Freier Autor) Die Moderation der 45-minütigen kleinen Show am Nachmittag um drei, etwa der Mittelpunkt des von 13 bis 18 Uhr laufenden Tags der offenen Tür anlässlich des Geburtstages, hatte Chefin Cornelia Ansorge ihrer Tochter Caro überlassen.

Mit der von ihr gewohnten Lockerheit führte diese durch das kleine Programm – und erinnerte an die bescheidenen Anfänge, die alles vor sogar taggenau elf Jahren an dieser Stelle in der Brunnenpassage Altlandsberg genommen hatte. Nur den einen Raum gab es damals, der andere war noch mit Regalen bis unter die Decke zugestellt. Jetzt ist, ganz frisch seit 14 Tagen, noch ein dritter Raum für das Training der stetig wachsenden Zahl von Teams und Kursen dazugekommen. Auch die anfangs nur zwei kleinen Umkleiden sind nun eher bedarfsgerecht.

"Elf unglaubliche Jahre" Step and Dance, das sei eine Erfolgsgeschichte, die sich unter anderen in der aktuellen Zahl von 850 Schülern ausdrückt: "Das ist eine Größe, die manche Tanzschulen in Berlin nicht mal haben." Zusätzlich zum bewährten Stammsitz in Altlandsberg, Herzstück des Ganzen, gibt es seit September 2015 noch die Filiale in Straus­berg. Dort stehen 250 Quadratmeter an nutzbarer Fläche zur Verfügung, in Altlandsberg sind es 400 Quadratmeter. Und auch das Team wächst mit: Zurzeit sind es 14 Trainer, die größtenteils mit ihren jeweilige Angeboten zwischen beiden Stätten pendeln. Eine Mehrheit dieser Schar war zur Geburtstagsfeier am Sonnabend anwesend und zeigte zum Ende der Show noch ein paar kurze Ausschnitte des eigenen Könnens. Einige von ihnen haben selbst als Tanzschüler begonnen, in einigen Fällen wurde das Talent von Eltern entdeckt. Einige sind vielseitig aufgestellt, und besonders stolz kann Cornelia Ansorge sein, dass sie mit Tim Schröder einen mehrfachen Deutschen Meister im Stepptanz zu ihrem Trainerteam zählen darf.

Seine Schüler durften in der Show ebenso eine Kostprobe abliefern wie die Little Steps gleich zu Beginn als Vertreterinnen des Nachwuchses. Es gibt bei Step and Dance bereits mit Kindertanz Bewegungsangebote für die Kleinen ab zweieinhalb Jahre. Auch später ist es bei vielen schlicht der Spaß am Tanzen, der ohne besondere Ambitionen in Gemeinschaft gepflegt wird.

Viele entwickeln aber auch richtigen Ehrgeiz, und zum Wettbewerbsteam im Discodance gehören inzwischen etwa 50 Kids und Teens, wie die Anwesenden erfuhren. Seit 2010 bereits ist Step and Dance bei Meisterschaften dabei, ist seit Jahren zudem selbst Ausrichter. Auch 2020 dürfen sich die Altlandsberger bei der Deutschen Meisterschaft im Discodance abermals auf die Gastgeberrolle freuen – was aber natürlich ebenso mit zusätzlicher Arbeit verbunden ist. Ein Teil des Meisterschaftsteams der Teens steuerte für die kleine Show am Sonnabend eine Darbietung mit besonderer Botschaft bei. "Ich bin so, wie ich bin, nicht wie ihr mich haben wollt. Denn so, wie ich bin, bin ich genau richtig", heißt es in dem Tanz zum Thema Mobbing.

Zahlreiche Gratulanten

Viele Gratulanten hatten sich eingefunden, meist schon irgendwie mit Step and Dance verbunden. Aber auch einige Neue, die erstmals vorbeischauten, sich in verschiedenen Workshops ausprobieren konnten. Glückwünsche der Stadt überbrachten Bürgermeister Arno Jaeschke und Stadtverordnetenvorsteher Ravindra Gujjula. Und auch neue Angebote beginnen jetzt im März oder April. Dazu gehören der aus Südkorea stammende und mittlerweile auch hierzulande populäre K-Pop sowie Kanga für Mütter mit kleinen Kindern.