Nina Jeglinski

Berlin (MOZ) Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) treibt die Digitalisierung in der Landwirtschaft weiter voran: Für sechs neue Projekte hat die Ministerin am Montag in Berlin die Förderbescheide übergeben.

Bundesweit wird nun an 14 Projekten zur Digitalisierung der Landwirtschaft geforscht. Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) stellt dazu für die nächsten drei Jahre rund 110 Millionen Euro zur Verfügung. Auch das Vorhaben Agrisens-Demmin wird gefördert, dabei testet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz zusammen mit mehreren Hochschulen, unter anderem dem Helmholtz-Zentrum Potsdam, den Einsatz von Fernerkundungstechnologien für die Digitalisierung im Pflanzenbau.

Mit dem Vorhaben sollen Landwirten bundesweit einheitliche Daten zur Düngung, Saat oder Bewässerung zur Verfügung stehen. Bislang wurden zwar jede Menge Daten erhoben, aber die landwirtschaftlichen Betriebe müssen diese mühsam aus verschiedenen Datenbanken zusammensuchen.

Das Projekt soll unter anderem dazu beitragen, dass die Landwirtschaft leichter auf einheitliche Daten zugreifen kann. "Die Landwirtschaft benötigt einfachen Zugang zu flächenhaften Daten", sagt Daniel Spengler, Experte am Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ). Das Projekt wird mit 3,7 Millionen Euro gefördert. "Die Digitalisierung soll nicht die Ausnahme, sondern die Norm werden, auch in der Landwirtschaft", sagte Ministerin Klöckner. Das Forschungsvorhaben Digitale Experimentierfelder ist im vergangenen Herbst gestartet.

Alle Bereiche der Landwirtschaft sind einbezogen, so gibt es acht Vorhaben im Bereich Pflanzenbau, drei in der Tierhaltung und drei bereichsübergreifend. Die Experimentierfelder befassen sich mit so unterschiedlichen Themen wie der Nutzung des Mobilfunkstandards 5G, der Zusammenarbeit von Landmaschinen durch digitalen Datenaustausch in der Pflanzenproduktion zur Reduzierung des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und der tier-gerechten Haltung von Milchkühen durch den Einsatz digitaler Techniken. Die Experimentierfelder sind auf alle 16 Bundesländern verteilt.