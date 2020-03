MOZ

Erkner Ein Berliner Familienvater hat Blutkrebs und braucht dringend eine Stammzellenspende. Am Sonnabend findet deshalb in Erkner eine Typisierungsaktion statt, organisiert von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Wer helfen möchte, kann sich am Sonnabend zwischen 11 und 15 Uhr in der Außenstelle der Kreisverwaltung (über Edeka) registrieren lassen, wie die DKMS mitteilt.

Die Prozedur ist einfach und schnell, wie es heißt: Nach dem Ausfüllen der Einverständniserklärung wird beim Spender mittels Wattestäbchen ein Abstrich an der Wangenschleimhaut genommen. Mit einer Laboruntersuchung lassen sich dann die Gewebemerkmale des Spenders bestimmen. Bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen wie der am Sonnabend wird damit nicht nur ein Spender für einen Patienten gesucht, sondern auch die Knochenmarkspenderdatei erweitert.

Der krebskranke Mann aus Berlin ist 50 Jahre alt und Vater einer Tochter. Im Januar wurde die Krankheit diagnostiziert, seitdem ist er im Krankenhaus.

Wer an akuten Atemwegserkrankungen oder Grippesymptomen leidet, wird gebeten, sich anstelle der Typisierung vor Ort online unter www.dkms.de zu registrieren.