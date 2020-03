Sven Klamann

Eberswalde Der zweite Preis, den Dirk Panzlaff vom Café am Weidendamm, Björn Wiese von der Privatbäckerei Wiese sowie Heidi und Torsten Pelikan von Globus Naturkost jetzt in der Kategorie Event beim durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) ausgelobten Wettbewerb "CityOffensive Ostbrandenburg 2020" zugesprochen bekamen, ist mit 7000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird dafür verwendet, die Veranstaltung "Mit Hut, Schirm und Musik" auszubauen und zu verfeinern, deren vielversprechende Premiere am 23. August vorigen Jahres mehr als 600 Besucher in die Eberswalder Innenstadt gelockt hatte. Für unvergessliche Erlebnisse hatten nicht nur die beteiligten Unternehmer, sondern auch der Kulturveranstalter Udo Muszynski mit der Auswahl der Livebands und der Lichtkünstler Henrik Schade mit seiner Illumination gesorgt.

"Wir gratulieren zu dieser Auszeichnung und freuen uns darauf, die Veranstaltung am 21. August 2020 wieder zu unterstützen", sagt Georg Werdermann, der im Eberswalder Rathaus das Amt für Stadtmarketing und Tourismus leitet. "Mit Hut, Schirm und Musik" sei ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Innenstadtakteuren und Stadtverwaltung.