Peter Buske

Frankfurt (MOZ) Angeblich sollen in diesen Tagen die traditionellen Musikfesttage an der Oder stattfinden. Doch an der Frankfurter Konzerthalle weist nichts auf dieses Kulturereignis hin.

Davon betroffen war auch die 4. Sonntagsmatinee, in der das Catori-Quartett (Mitglieder des Staatsorchesters) zusammen mit dem Lubuski-Quartett (Musiker der Philharmonie Zielona Góra) aufgetreten sind. Dabei konnte man im sonnenlichtdurchfluteten Kammermusiksaal miterleben, mit welcher Sensibilität die Musiker aufeinander eingingen und ihre eigenen solistischen Ambitionen zugunsten eines gemeinsamen kammermusikalischen Atmens in den Hintergrund stellten.

Entgegen der auf einem Faltblättchen abgedruckten Abfolge erklingt zum vormittäglichen Auftakt Joseph Haydns Streichquartett Nr. 4 D-Dur aus der sechsteiligen "Sonnenquartett"-Sammlung op. 20. Wer von den beiden Spielformationen würde es aufführen? Allein dem Kenner ist ersichtlich – es sind die Catoris. Nach klangdunklem Beginn entsteht ein Stimmengewusel, aus dem die Primaria geigerisch hervorjubelt. Nacheinander erhält das entstehende Thema seine Ausformung. Hellstrahlend mündet Energisches alsbald in heitere Beschaulichkeit – und umgekehrt. Mit kräftiger Zuarbeit setzt das Cello immer wieder dramatische Akzente. Stockender Gesprächsverlauf bestimmt den zweiten Satz, in dem sich Cellopathos und virtuos auftrumpfende Solovioline zu gefühlvollen Disputen treffen. Als pure rhetorische Bekräftiger erweisen sich dagegen Zweite Geige und Bratsche. Zupackend wird das im zigeunerischen Gusto stehende Menuett musiziert, vergnüglich und funkelnd das finale Presto.

Mit kollektivem Spürsinn wird nach der Pause das Oktett für vier Violinen, zwei Bratschen und zwei Celli op. 20 des 16-jährigen Felix Mendelssohn Bartholdy aufgeführt. Wobei die Musiker als jeweilige Quartettformation nicht gemischt, sondern sich geschlossen gegenübersitzen. Getreu der Anweisung des Komponisten erklingt das Opus "im Style eines symphonischen Orchester", wobei "alle Pianos und Fortes genau eingehalten und schärfer betont werden müssen als gewöhnlich in Werken dieses Charakters". Akzentbetont, aber mitunter auch viel zu klangspröde und laut breitet sich ein schier überquellender Melodienstrom aus. Herb geht es im Andante zu, elfenhuschend im walpurgisnachtähnlichen Scherzo und prestowirbelnd im Finale. Als Zugabe verströmt sich weich und gefühlvoll ein elegischer Satz aus Edgar Elgars 2. Suite.