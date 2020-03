Zugriff an der Stadtbrücke: In der Słubicer Straße im Bereich des McDonalds-Restaurants stellten zivile Fahnder den Mann, der Frankfurt (Oder) über Wochen mit Einbrüchen und Raubdiebstählen in Atem hielt. Ein kurzer Fluchtversuch scheiterte, jetzt sitzt der Tatverdächtige in Haft. © Foto: René Matschkowiak

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jürgen Huber, dem Leiter der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder), war die Erleichterung deutlich anzusehen. Bei einem kurzfristig einberufenen Pressetermin konnte er am Montag verkünden, dass nicht nur die zwölf Handtaschendiebstähle der zurückliegenden Wochen aufgeklärt sind.

Sondern dass es sich bei dem Tatverdächtigen auch um den mutmaßlichen Serien-Einbrecher handelt, der die Stadt seit Dezember in Atem hielt. "Uns ist es ein wichtiges Anliegen zu sagen: Wir haben den Täter – für beide Serien", erklärte Jürgen Huber. Die Straftaten hätten für ein großes Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung gesorgt. "Der Druck von allen Seiten war hoch", so der Leiter der Polizeiinspektion. Erzwingen lasse sich ein solcher Ermittlungserfolg nicht, oft helfe Kommissar Zufall. So auch in diesmal.

Bürgerhinweis brachte Wende

Denn die entscheidende Spur lieferte den Ermittlern ein Anwohner aus Frankfurt-West. Am 3. März überfiel der Tatverdächtige in der August-Bebel-Stra-ße 13 eine Frau, die gerade dabei war, die Eingangstür aufzuschließen. Er näherte sich ihr von hinten, stieß sie mit roher Gewalt an die Haustür und flüchtete mit der Handtasche. "Auf einem Gartengrundstück räumte er die Tasche aus und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet, der geistesgegenwärtig sein Handy nahm und einige Fotos von dem Täter machen konnte", berichtete Lothar Kaiser von der Kriminalpolizei und der Ermittlungsgruppe, die sich mit den Handtaschendiebstählen befasst. Zu diesem Zeitpunkt war es der bereits neunte Raub innerhalb weniger Wochen – drei weitere sollten noch folgen. Viele der Straftaten spielten sich in der Innenstadt ab. Bei den Opfern handelte es sich meist um ältere Damen.

Der 3. März brachte die Wende in den Ermittlungen. "Bis dahin war es die Suche nach einem Phantom. Jetzt hatten wir endlich ein Bild eines Tatverdächtigen", erklärte Lothar Kaiser. Hinzu kam, dass das gestohlene iPhone nur zwei Stunden nach dem Raubüberfall in Słubice geortet wurde. Daraufhin trafen sich die Frankfurter Ermittler mit den Kollegen der Słubicer Kriminalpolizei und legten ihnen die Bilder vor; bei der Verständigung half ein Auszubildender der Polizeifachhochschule Oranienburg mit Polnisch-Kenntnissen. "Einer der Kripobeamten erkannte die Person und konnte uns auch den Namen dazu nennen", so Kaiser.

Dank nun detaillierter Fahndungsinformationen gelang es zivilen Ermittlern der Bereitschaftspolizei am Freitagabend, den Mann in der Słubicer Straße zu identifizieren und zu stellen. Er versuchte, zu entkommen, doch das misslang. Noch in der Nacht begannen die Vernehmung, bei der er sich, was die Handtaschendiebstähle betrifft, weitgehend geständig zeigte. Doch die eigentliche Überraschung für die Polizei sollte erst noch kommen.

Seit Dezember gab es in Frankfurt, vor allem im Norden der Stadt, 38 Einbrüche, davon elf versuchte. Allein am 26. Februar waren in einer Nacht vier Einfamilienhäuser in Nord von dem Täter heimgesucht worden. Bei einem weiteren Einbruchsversuch am 27. Februar in der Hansastraße filmte eine Überwachungskamera den Mann. Es war das erste, noch unscharfe Bild des Tatverdächtigen, berichtete Stefan Koy von der Sonderermittlungseinheit, der BAO Villa. Am Nachmittag des 28. Februar dann bemerkte der Bewohner eines Hauses in der Bergstraße, wie sich der Einbrecher an der Eingangstür zu schaffen machte. Der Zeuge, ein 16-Jähriger, riss die Tür auf und schlug ihn – bewaffnet mit einem Schlaggegenstand – schreiend in die Flucht. Auch Nachbarn wurden darauf aufmerksam. Sie konnten daraufhin ebenfalls eine Personenbeschreibung abgeben.

Tatverdächtiger in U-Haft

"Wir haben dann im Laufe der vorigen Woche die Bilder aus der Überwachungskamera mit den Bildern nach dem Raub abgeglichen und erstmals in Betracht gezogen, dass beide Serien vom gleichen Täter begangen wurden", so Stefan Koy. Tatsächlich erkannten die Zeugen aus der Bergstraße den am Freitag Festgenommenen auf Bildern des Erkennungsdienstes zweifelsfrei wieder. Damit in einer Nachvernehmung konfrontiert, räumte der Mann auch die Einbrüche ein. Mit mindestens 30 der Fälle wird er in Verbindung gebracht.

Die Staatsanwaltschaft beantragte noch am Sonnabend Haftbefehl, dem stattgegeben wurde. Der Tatverdächtige sitzt nun in der JVA Cottbus in Untersuchungshaft. Es handelt sich um einen 22-jährigen polnischen Staatsbürger. In Polen hat er aufgrund von Eigentumsdelikten bereits eine Haftstrafe verbüßen müssen. Bei seiner Vernehmung gab er als Motiv an, spielsüchtig zu sein und Schulden zu haben.