Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Das Konzept für das Pflegeheim in Neu-Birkenstein klang schlüssig, wie es Projektentwickler Detlef Kling, Geschäftsführer der Kling PM GmbH, dem Ausschuss für Ortsentwicklung, Umwelt und Infrastruktur vorstellte. "In dem Bereich siedeln sich gerade viele junge Familien mit Kindern an. Dort bauen sie Einfamilienhäuser, lassen sich also durchaus auch für lange Zeit nieder. In der Regel steigt dann auch in solchen Bereichen die Nachfrage für Seniorenwohnen und Pflegeheime. Kinder wollen die Eltern zu sich in die Nähe holen und auch Eltern zieht es zu den Kindern. Insofern ist dies ein sehr realitätsnahes Projekt ", erklärte Detlef Kling.

Auf drei handtuchförmige Flurstücke auf der westlichen Seite des Hönower Wegs zwischen Kita Birkenstein und dem Rewe-Markt am Bahnhof soll das Pflegeheim entstehen. Darauf sind ein L-förmiges Gebäude, das Haupthaus sowie südlich davon ein kleineres Objekt geplant. Im Haupthaus sollen Menschen mit höherem Versorgungsgrad ein zu Hause finden. Insgesamt wird bei diesem Projekt 7000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen, die für 120 bis 130 Bewohner ausgelegt sind. Welche Angebote in welcher Anzahl dann genau entstehen werden, sei im Detail noch nicht festgelegt. "Deshalb kann die Anzahl in diesem Bereich von plus/minus sechs Bewohner variieren", erklärte der Projektentwickler.

"Die Senioren wollen Leben um sich herum spüren, da ist der Standort einfach optimal", erklärte Detlef Kling. Bereits sieben Projekte mit Pflegeheimen hat seine Firma bisher entwickelt, darauf begründete er seine Aussage. Als willkommenes lebendiges Treiben nannte er den nahen S-Bahnhof, die Einkaufsmöglichkeiten unmittelbar vor der Haustür und die Kita nebenan. "Die Kita wäre sogar therapeutisch ideal für unsere Bewohner", sagte Kling.

Vier Geschosse maximal

Das Pflegeheim soll eine zentrale Erschließung über den Hönower Weg bekommen. Auch der Eingangsbereich zu allen Gebäuden erfolgt von dort. Vier Geschosse sollen es unmittelbar an der Hauptstraße werden, danach stuft es sich zum Innenraum ab. "Durch die vier Geschosse wird viel Verkehrslärm für das dahinterliegende Grundstück abgehalten. Man braucht keinen Schutzwall bauen", erklärte Kling.

Wie viele Stellplätze geplant sind, wollte die Sachkundige Einwohnerin Angela Hermann wissen. "24 Stellplätze werden entstehen. Das erfüllt die Stellplatzsatzung. Außerdem gehen wir davon aus, dass viele Mitarbeiter die gute öffentliche Anbindung nutzen werden", erklärte Kling.

Ruth Schaefer (Linke) gab zu bedenken, dass die Straßenunterführung der Bahnschienen noch ein Thema sei und deshalb die Bebauung nicht zu dicht an den Hönower Weg erfolgen sollte.

Erforderlich für das Projekt ist eine Änderung des Bebauungsplans. Sollte die Gemeindevertretung zustimmen, wäre eine Fertigstellung im Frühjahr 2022 realistisch.