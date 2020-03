Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Mit dem Frühling steht auch die Fahrradfahr-Saison wieder vor der Tür. Beeskow ist eine attraktive Stadt für Radtouristen. Aber auch im Alltag sind viele Menschen hier mit dem Rad unterwegs. Für unsere neue MOZ-Serie "FahrRad" interessiert uns auch Ihre Meinung, liebe Leserinnen und Leser.

Wir testen die Fahrradfreundlichkeit der Stadt und des Umlands, sprechen mit Experten und Verantwortlichen. Wir nehmen die Verkehrssicherheit in den Blick. Wer von Ihnen ist oft radelnd in Beeskow und näherer Umgebung unterwegs? Welche Stellen erscheinen Ihnen als besonders schwierig oder gefährlich? Wo fahren Sie gern lang, wo am liebsten gar nicht?

Schreiben Sie uns Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen per E-Mail anbeeskow-red@moz.de