So soll es aussehen: Viele Seelower stellten schon am 15. März 2006 die Postleitzahl ihrer Stadt nach. © Foto: Johann Müller

Bernd Röseler

Neuhardenberg (MOZ) Der kommende Sonntag hat für Neuhardenberg eine ganz besondere Bedeutung. Rein datumstechnisch. Es ist der 15.3.20. Exakt die Zahlen, die die Neuhardenberger Postleitzahl ausmachen: 15320.

"So eine Übereinstimmung gibt es nur einmal im Jahrhundert, nur an diesem Tag sind Postleitzahl und Datum identisch", sagt Dietmar Zimmermann, der Vorsitzende des Neuhardenberger Heimatvereins. "Deshalb haben wir gesagt: Das wollen wir mit einem Fest verbinden."

Alle Neuhardenberger sowie Gäste sind eingeladen, das Jahrhundertdatum Neuhardenbergs zu begehen. Dazu haben die Organisatoren vom Heimatverein und ihre Mitstreiter ein Programm auf die Beine gestellt, das für jedes Alter und viele Interessenslagen etwas zu bieten hat. Die Fraktion "Aktiv für Neuhardenberg" bekam jüngst im Gemeinderat einen Antrag durch, dass der Heimatverein 500 Euro für das "Jahrhundertereignis" am 15. März erhält.

Losgehen wird das Festprogramm schon am Sonntagmorgen. Im Ausstellungssaal von Schloss Neuhardenberg hat ab 9 Uhr eine Briefmarkenbörse mit vielfältigen Tauschmöglichkeiten geöffnet. "Wir haben dazu eigens in diesem Jahr die Seelower Briefmarkenbörse nach Neuhardenberg verlegt", erzählt Dietmar Zimmermann. Besonders gefragt sein werden sicher die Sonderstempel und -Briefmarken mit dem historischen Datum. Beides gibt es im Sonderpostamt von 10 bis 16 Uhr im Schloss-Foyer.

Liebhaber historischer Automobile werden bei einer Oldtimershow im Schlossinnenhof auf ihre Kosten kommen. Ein kulturelles Rahmenprogramm gestalten Neuhardenberger Vereine. Einen Einblick in sein Repertoire karnevalistischer Tänze geben die Aktiven vom NCV. Außerdem warten viele Aktivitäten im Schloss-Innenhof auf die Besucher. Um Essen und Getränke kümmern sich die Mitarbeiter der Stiftung Schloss Neuhardenberg.

"Es ist ein Zeichen Neuhardenberger Gemeinschaftssinns, dass sich alle Vereine bei den Vorbereitungen einbringen - vom Heimatverein über die Freiwillige Feuerwehr, den Verein 2000, den SV Fortuna, Kinderring bis zum Quappendorfer Kulturverein", sagt Bürgermeister Mario Eska. Ebenso dabei sind Unternehmen wie das Autohaus Minnich, das ein besonderes Fahrzeug im Schloss-Hof präsentiert.

Der Höhepunkt des Fest-Sonntags ist ab 12.30 Uhr geplant. Dann werden alle Besucher gebeten zur Gestaltung der Postleitzahl auf zuvor markierten Flächen vor dem Schloss Aufstellung zu nehmen. Mit Hilfe einer Kamera-Drohne soll diese menschliche Postleitzahl aufgenommen werden. "Je mehr Menschen daran teilnehmen, umso besser", meint Dietmar Zimmermann, "wir können gut und gerne 500 Leute gebrauchen." Und sollten sich gar noch mehr Menschen beteiligen wollen - kein Problem. "Dann bilden wir halt um jede Ziffer noch einen Rand", so der Heimatvereinschef.

Vorbild für die menschlichen Postleitzahl in Neuhardenberg ist die Seelower Aktion von 2006. Über die MOZ wurden die Massen mobilisiert und die 15306 aus luftiger Höhe fotografiert. Die Aktion wurde zu einem Riesenevent, über das man lange in der Kreisstadt sprach. Und die Erinnerungspostkarte mit der menschlichen Postleitzahl war ein touristischer Verkaufsschlager.

"An diese Aktion wollen wir jetzt anknüpfen", sagt der Heimatvereinschef Zimmermann. Die Stiftung Schloss Neuhardenberg, die Vereine und viele weitere Akteure haben seit Wochen gewirbelt und wünschen sich am Sonntag viele Besucher - und dass der Wettergott Petrus den Neuhardenbergern und ihrem Rekordversuch wohlgesonnen ist. Und wenn nicht, ist das auch kein Problem. Schließlich hat Mario Eska dünne Regencapes in fünf verschiedenen Farben besorgt – ausreichend, um jeden Teilnehmer einzukleiden. Diese Capes können die Besucher mit der Foto-Postkarte mit nach Hause nehmen - als Erinnerung an einen schönen Tag in Neuhardenberg.