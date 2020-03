Jürgen Kern

Passow Seit dem Wandlitzer Landesklasse-Wiederaufstieg zur Saison 2015/16 hatte der SSV dort nicht einmal verloren. Das Ergebnis von diesem Sonnabend verrät nicht, wie hilflos die Uckermärker diesmal über fast die ganze Spielzeit gegen den kompakt agierenden Gastgeber wirkte. Selbst Eintracht-Coach Mathias Händler war verwundert ob der desolaten Gäste-Leistung.

Die Schönower wurden in der ersten Viertelstunde von einem regelrechten Sturmlauf überrascht. Schon in der dritten Minute brannte es lichterloh vor Maurice Bäuerles Tor, der im Verbund mit seiner Abwehr den Rückstand gerade noch verhindern konnte. Dabei war Pascal Roller mit seinem Kopfball der Auslöser. Felix Fritsche und er versuchten es nacheinander noch einmal (6.). Sekunden später strich der Seitfallzieher von Pascal Sorgatz am Tor vorbei. Henrik Engelmann ließ ihn gewähren. Entlastung für Schönow nach vorn – fast völlige Fehlanzeige. Routinier Roller, nach wie vor bester Eintracht-Mann, setzte seine Leute geschickt ein. So hatte Manuel Thomas einen "Riesen" auf dem Schlappen, der reaktionsschnelle Bäuerle rettete zur Ecke.

Dann traf Roller das Lattenkreuz – wieder war Bäuerle zur Stelle und nahm den abprallenden Ball auf (35.). Schließlich verfehlte Roller das Tor um eine Handbreite. Vom SSV kam zu wenig Entlastung, ein Mittelfeld existierte praktisch nicht.

Es fehlte ein Ruhepol wie Christian Freudenberg, denn die vielen Ballverluste zerstörten immer wieder das Schönower Angriffsspiel. Die Dublette zwischen Dogan Böttcher und Dariusz Szmulski (38.) war noch die beste Szene, sie endete aber mit einem schwachen Kopfball.

Rückstand nach einer Stunde

Der Beginn der zweiten Halbzeit ließ keine Verbesserung beim Gast erkennen. Nach wie vor waren die Akteure viel zu weit von den schnellen Angreifern entfernt, die so Angriff auf Angriff entwickelten. Nach einer Stunde zahlte sich dies aus: Sorgatz flankte in die Mitte und Roller vollendete zum überfälligen 1:0 (61.).

Danach schlug Bartosz Tatar-­czuk einen entlastenden Pass auf den vorpreschenden Szmulski – mit viel Glück verhinderte Tormann Michael Adam den Ausgleich (64.). Die Vorentscheidung fiel nach einem weiten Zuspiel auf Roman Schmidt, der – etwas zur Seite abgedrängt – mit einem kapitalen Schuss traf (74.). Nur wenig später hätte Roller per Kopf sogar erhöhen können.

In den letzten Minuten ermöglichte der Kräfteabfall der Wandlitzer den Gästen ein paar Möglichkeiten. Tatarczuk versuchte, den herausgelaufenen Keeper auszugucken (79.), scheiterte aber ebenso wie bei seinem Freistoß (84.). Bei einem Szmulski-Kopfball verhinderte Adam den Einschlag. Diese zu späten Bemühungen wurden aber doch noch belohnt. Uneigennützig legte Szmulski auf Lukas Drews ab, der wenigstens etwas die Schönower Ehre rettete (89.).

Mit nur einem Punkt aus drei Spielen in der Rückrunde ist der SSV auf Platz 6 zurückgefallen. Gelegenheit, diese Talfahrt zu stoppen, bietet das nächste Heimspiel gegen Fortuna Britz (13.).