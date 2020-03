Andrea Koppe

Gartz Bei etwas widrigen Bedingungen – Regen, Wind, tiefer und rutschiger Platz – begannen die Hausherren schwungvoll und mit sicherem Spielaufbau. Nach prima Hereingabe von Mateusz Krol stand Nico Wendlandt goldrichtig und zog aus Nahdistanz ab – Keeper Andreas Elischer wehrte den Ball nach vorn ab. Den Nachschuss von Pawel Mroz von der Strafraumgrenze parierte der Schlussmann (7.) Nach einem Eckball lauerte Sascha Spann auf die Krol-Eingabe, traf aber nur den Pfosten. Dann versuchte es Spann, der dem Match noch den entscheidenden Stempel auf-­drücken sollte, aus der Distanz – knapp am Pfosten vorbei.

Dreifach-Chance ausgelassen

Erste Möglichkeiten der Wriezener Blau-Weißen verpufften. Auf der Gegenseite zog Martin Lenke aus etwa 25 Metern ab. Seinen straffen Schuss bekam Elischer kurz vor der Torlinie zu fassen. Die Gäste-Abwehr stand insgesamt dicht und gut, Dustin Schumann klärte zweimal per Kopf in gefährlichen Situationen.

Wenig später war es soweit: Nach Lenke-Flanke in den Strafraum kam Spann aus Nahdistanz zum Abschluss – der Ball rutschte Elischer durch die Hände (1:0/27.). Gleich nach dem Anstoß erreichte ein Diagonalpass den agilsten Wriezener, Felix Agwa Tabi. Der setzte von der Strafraumgrenze zum Schuss an, aber Keeper Andy Ludwig konnte das Leder gerade noch zur Ecke lenken. Für die Oderstädter vergaben bei einem gut herausgespielten Angriff hintereinander Spann, Andreas Achterberg und Wendlandt Hochkaräter. Häufig war der Abschluss einfach zu überhastet.

Aber noch vor dem Pausenpfiff hatten die Gartzer Fans zum zweiten Mal Grund zum Jubeln: Krol servierte einen Heber ins Zentrum, wo erneut Spann richtig postiert war und den Ball direkt zum 2:0 ins Netz setzte (38.).

Das spielerisch bessere Team blieben auch im zweiten Abschnitt die Hausherren. Wriezen wurde aber mutiger, stand nicht mehr so tief und lauerte auf Konter. Nach einem leichtfertigen Ballverlust der Oderstädter im Mittelfeld setzten die Gäste den Ball nur knapp neben das Tor.

Bei den Hausherren schlichen sich mit zunehmender Spieldauer kleine Fehler ein. Sie ließen dem Gegner mehr Raum, nahmen die Zweikämpfe nicht mehr konsequent genug an. So musste Ludwig weit aus seinem Tor heraus, um einen Angriff zu entschärfen (72.). Drei Minuten später folgte endlich mal wieder eine gute Gartzer Möglichkeit: Nach Querpass von Mroz kam Wendlandt aus zehn Metern zum Schuss, aber Elischer parierte per Fußabwehr. Die Gäste bekamen einen Handfreistoß am Strafraum – der Versuch von Marcel Glöck flog aber deutlich übers Tor.

Auf der anderen Seite zischte ein Wendlandt-Nachschuss knapp über die Latte. Einem vermeintlichen Foul an ihm folgte kein Elfmeterpfiff. Aber nach zwei Nachspielminuten stand im achten Match(übrigens komplett ohne Karten!) der achte Sieg vor heimischem Publikum fest.

Gartz: Andy Ludwig, Markus Jenek, Fabian Schünemann, Eric Duckert, Martin Lenke (69. Jacub Mielnik) Pawel Mroz, Andreas Achterberg (89. Eric Lindow) Nico Wendlandt, Sascha Spann (77. Daniel Szymikowski), Michael Stein und Mateusz Krol