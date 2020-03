Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Den nervösen Beginn seiner Schützlinge hatte Trainer Christian Schulz schnell bemerkt. Er wusste auch, warum die Hände ein wenig flatterten. Denn vor dem Heimspiel der C-Juniorinnen des SV Union Neuruppin gegen den SSV Schwedt II war die Ausgangslage klar: "Wir brauchen noch einen Punkt, dann stehen wir vorzeitig als Meister fest", brachte es Coach Schulz auf den Punkt. "Aber wir wollen natürlich gewinnen und weiter verlustpunktfrei bleiben", schob er nach. Gesagt, getan.

Frühe Auszeit als Beruhigung

Nach der Auszeit in der elften Spielminute ruckten seine Mädels merklich an. Vor allem Mila Neumann war nicht mehr zu halten. Aus dem halbrechten Rückraum zog sie immer wieder mit Wucht an den Kreis und vollendete gekonnt. Mit einer immer größeren Führung im Rücken wuchs das Selbstvertrauen. Darüber hinaus glänzte Milena Bortnikova im Tor – ein starker Rückhalt. Früh konnte Trainer Schulz durchwechseln. "Ich werfe immer mal wieder die junge Garde", sprich die D-Juniorinnen, "rein. Alles mit Blick auf die kommende Saison. Die Integration geht vor." Und die C-Mädels wurden geschont, denn sie mussten nur wenige Stunden später noch einmal bei der B-Jugend (19:22-Heimniederlage in der Brandenburgliga gegen den SV Frankfurt/Oder) aushelfen.

In der zweiten Halbzeit mussten sie dann doch etwas länger als geplant auf der Platte bleiben. Schwedt kam besser ins Spiel, die Unionerinnen blieben gefühlt eine Ewigkeit ohne Torerfolg. "Bis auf diese Phase war das aber absolut okay. Wir haben ja trotzdem guten Handball gespielt, aber eben nicht getroffen", analysierte Schulz. In Gefahr geriet der zehnte Sieg im zehnten Saisonspiel aber nicht mehr. Die Meistersause konnte starten.

Für Trainer Christian Schulz war es gar eine besondere Meisterschaft. es war seine zehnte im Laufe seiner Trainerkarriere, vermutlich die sechste, die ohne Verlustpunkt gelingt. "Das ist schon toll. Vielmehr freue ich mich aber über die Entwicklung der Mädchen." Nachdem sein neues Trainingskonzept, das auf mehr Athletik, viel Akribie und Verfeinerung der Abläufe ausgerichtet ist, von den jungen Neuruppinerinnen zunächst kritisch beäugt wurde, sind sie nun vollends überzeugt. Die erste Belohnung in Form eines Titels gab es am Sonnabend.