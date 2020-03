Peter Wittstock

Jerchel Ein gewisser Franz aus Jerchel sandte jene vom Verlag J. Friedländer heraus gegebene Ansichtskarte am 22. März 1915 nach Berlin. "Gruß aus Jerchel b. Milow, a. H."druckte der Fotograf und Illustrator auf die Kartenunterseite. Umseitiger Poststempel mit der Bezeichnung "Kreis Jerichow II" belegte zudem, dass es sich um eine Kommune westlich der Havel handelte. Einem Amtsblatt der Regierung zu Magdeburg nach wurde 1928 der Gutsbezirk Jerchel mit der Landgemeinde Jerchel vereinigt. 1950 (noch Jerichow II) ist Jerchel in Nitzahn eingemeindet worden. Schon sieben Jahre später, am 1. Januar 1957, wurde Jerchel als eigenständige Gemeinde des Kreises Rathenow neu gebildet. Heute handelt es sich um einen Ort in der havelländischen Gemeinde Milower Land.

Aus rückseitiger Anschrift auf der Karte geht hervor, dass die von Franz als "Jugendfreundin" bezeichnete Anna Meyer von Beruf Hebamme war. Dem Textteil kann ferner entnommen werden, dass es Franz in Jerchel nicht langweilig wurde und dass er mit einem Auto unterwegs gewesen sei. Einst eine bemerkenswerte Nachricht, zumal die meisten Verkehrsmittel noch von Pferden gezogen wurden oder per Pedale in Schwung gebracht werden mussten.

Ob die geebnete Fläche vor dem Gasthof von August Kähne aus kleinen Pflastersteinen bestand, lässt sich auf der Karte nicht sicher erkennen. Indes zeigt Friedländers Karte detailgetreu, welche Mode damals angesagt war. Kleider im Maxi-Format dominierten bei den Damen, die Herren präsentierten sich im Anzug oder in Arbeitskleidung. Kinder trugen lange Strümpfe, obwohl zum Zeitpunkt der Aufnahme, die Vegetation schon weit voran geschritten war.

Im oberen linken Feld hatte Friedländer auch das gegenüber befindliche Pfarrhaus bildlich festgehalten. Von dort aus in westlicher Richtung waren es wenige Meter Fußweg bis zur imposanten Jercheler Kirche, deren Turm beachtliche 28 Meter Höhe erreichte. Von der Kirche blieben nach deren Abriss lediglich die Glocken erhalten.