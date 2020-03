GZ

Schönermark (MOZ) Mit dem geplanten Solarpark am Baumgartener Weg in Schönermark beschäftigen sich die Gemeindevertreter am Donnerstag, 12. März, bei ihrer nächsten Sitzung. Bereits Ende 2018 hatte das Gremium beschlossen, einen Bebauungsplan (B-Plan) aufzustellen, um das Vorhaben zu ermöglichen.

Nun stehen der Beschluss über die Abwägung der im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen zu Vorentwurf und Entwurf des B-Planes sowie der Beschluss über die Satzung des B-Planes auf der Tagesordnung. Die Abwägungsübersicht sowie die Satzung sind allerdings noch nicht im Ratsinformationssystem des Amtes einsehbar. Die Unterlagen werden noch erarbeitet und für den Sitzungstermin nachgereicht, heißt es seitens der Verwaltung dazu. Dies sind allerdings nicht die einzigen Beschlüsse, mit denen sich Schönermarks Gemeindevertreter zu beschäftigen haben. Wie in den anderen Gemeinden des Amtes wurde auch eine Einwohnerbeteiligungssatzung erarbeitet, die nun darauf wartet, verabschiedet zu werden. Damit einher geht eine Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde. Die Vergabestatistik für 2019 wird als Informationsvorlage den Gemeindevertretern ebenfalls zur Kenntnis gegeben. Die Sitzung findet im Versammlungsraum auf dem Lamadi-Gelände, Sonnenberger Straße 11, statt und beginnt um 19 Uhr.