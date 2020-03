BRAWO

Potsdam Die Polizei sucht aktuell nach der 13-jährigen Selina aus Potsdam. Das Mädchen verließ am Donnerstag, 5. März, gegen 08.20 Uhr, eine Potsdamer Jugendhilfeeinrichtung und kehrte nicht mehr dorthin zurück.Die Vermisste, die sich oft am Potsdamer Hauptbahnhof und am Zentrum Ost aufhalten soll, wird wie folgt beschrieben:

-ca. 160 cm groß

-grüne Augen, in der rechten Augenbraue ist ein kleiner Cut

-schlank

-braune, mittellange Haare, die oft zum Dutt gebunden sind

-sie trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine dunkle Jacke und eine rote Tasche

Wer das Mädchen seit Donnerstag gesehen hat oder sonstige Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/55080 zu wenden.