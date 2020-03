red

Bad Belzig Zu einem Konzert mit Blockflöten und Klavier wird am kommenden Sonntag, 15. März, um 16.00 Uhr in die Waldkapelle der Reha-Klinik in Bad Belzig geladen. Kinder und Erwachsene aus Bad Belzig, der Grundschule Görzke und Brandenburg an der Havel musizieren unter der Leitung von Martina Thiele und Sabine Duschl. Als Gäste wird das Violinensemble "Andantino" begrüßt.