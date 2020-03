Simone Weber

Rathenow "Rathenow auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt", so war ein Diskussionsabend im Restaurant "Zum Alten Hafen" überschrieben. Gastgeber waren der fahrradbegeisterte Jens Gericke sowie die Stadtverordneten Christian Rieck (Die Partei) und Daniel Golze (Die Linke).

"Die Radwege nach Semlin, Hohennauen und Premnitz sind gut ausgebaut. Aber die Radwege in der Innenstadt, wie die im Ebert-Ring, in der Curlandstraße oder Breitscheidtstraße, sind katastrophal", sagte am Donnerstag der 1997 nach Rathenow gezogene Jörg Kramer, einer der und 30 Teilnehmer.

"Wenn wir Autofahrer für mehr Radfahren überzeugen wollen, müssen wir ihnen Anreize schaffen", erläuterten Gericke und Rieck an Hand einer Fotopräsentation sechs Fakten verbesserungswürdiger Infrastruktur: Radwege enden unübersichtlich und unnötig, wie in der Bahnhofstraße. Teilweise widerspricht sich die Beschilderung, wie am Fuß-/Radweg an der Weinbergschule. Radwege sind zu schmal und schlecht integriert wie in der Fehrbelliner Straße Richtung Kreisverkehr. Straßen und Wege sind unbequem und in Teilen unzumutbar und gefährlich, wie in der Bammer Landstraße linksseitig in Richtung Kreisverkehr. Hindernisse und fehlende Rücksicht schränken die Freizügigkeit ein, wie auf dem Radweg parkende Autos zum Markttag oder Verkehrsschilder und Laternenmaste stehen teilweise mitten auf dem Radweg.

"Gute Beispiele sind die Trennung von Rad- und Fußweg und Straße wie im letzten Abschnitt Ebert-Ring zum Bahnhof oder Abkürzungen für Radfahrer wie Heidersgang, Goethestraße", so Gericke. "Schnell umsetzbare, kostengünstige Maßnahmen wären die Verbesserung der Beschilderung, das Öffnen von Plätzen und großen Einbahnstraßen oder der Uferpromenade für den Radverkehr sowie der Grüne Pfeil für Radfahrer", so Gericke weiter.

"Die Planungen für die Neugestaltung im Kreuzungsbereich Fehrbelliner Straße bis Brandenburger Straße sind abgeschlossen. Erste Bauarbeiten beginnen im Juni", erklärte Stadtentwicklungschef Jens Hubald. "Derzeit schreibt die Stadt die Planungen für die Sanierung der Waldemarstraße aus, und demnächst erfolgt die Neuplanung der Curlandstraße. Hierbei sollen auch Bedingungen für Radfahrer verbessert werden."

"Unsere Fraktion wird im nächsten Bauausschuss einen Antrag einbringen, der Belange der Radfahrer bei der aktuellen Planung zur Sanierung der Waldemarstraße stärker berücksichtigt und sich auch auf künftige Infrastruktur-Planungen in der Stadt erstrecken soll", so Daniel Golze, Vorsitzender der gemeinsamen Stadtverordnetenfraktion von Die Linke und Die Partei.